Сразу 45 государств станут основателями Крымской платформы: какие именно

Накануне Дня Независимости в Киеве проведут первый в истории саммит Крымской платформы. Участие в мероприятии примут 44 государства и страна-хозяйка Украина. За несколько дней до происшествия в МИД назвали весь состав участников.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, на самом высоком уровне – глав государств – будут представлены 14 стран.

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На уровне глав государств представлены:

Латвия,

Литва,

Эстония,

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Молдавия,

Словения,

Финляндия.

Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию представят премьер-министры. Швейцарию и Чехию – руководители парламентов.

14 стран представят главы правительств

Еще 14 стран делегируют на Крымскую платформу министров иностранных дел. Речь идет о:

Турции,

Франции,

Германии,

Испании,

Италии,

Бельгии,

Австрии,

Нидерландах,

Люксембурге,

Ирландии,

Дании,

Болгарии,

Черногории,

Северной Македонии.

Министры обороны приедут от Великобритании и Португалии. Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.

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Государства, представленные на уровне послов:

Новая Зеландия,

Мальта,

Япония,

Австралия,

Кипр,

Канада,

Греция.

Какие организации будут представлены

США будут представлены министром транспорта США Питом Буттиджеджом . Он выступит как представитель президента Джо Байдена.

Также в саммите по деоккупации Крыма примут участие и многие организации. От Европейской комиссии прибудет вице-президент Валдис Домбровскис. От НАТО – заместитель генерального секретаря. Совет Европы представит генсекретарь Мария Пейчинович-Бурич. ГУАМ тоже будет представлен на уровне генсекретаря. От Европейского совета – глава Шарль Мишель.

Мы официально запустим первый международный формат по Крыму. Президент Зеленский поставил именно такую задачу перед МИД – сделать саммит, который вернет Крым на международную повестку дня, создаст коалицию государств, которые готовы ежедневно заниматься проблемами Крыма,

– отметил Кулеба.

Министр также отметил, что 44 страны-участницы саммита и Украина станут основательницами Крымской платформы.

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