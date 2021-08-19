Сразу 45 государств станут основателями Крымской платформы: какие именно
Источник:Брифинг Дмитрия Кулебы
Накануне Дня Независимости в Киеве проведут первый в истории саммит Крымской платформы. Участие в мероприятии примут 44 государства и страна-хозяйка Украина. За несколько дней до происшествия в МИД назвали весь состав участников.
Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, на самом высоком уровне – глав государств – будут представлены 14 стран.
Стоит прочитать Крым выглядит как авианосец, – Зеленский о милитаризации полуострова
На уровне глав государств представлены:
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Польша,
- Словакия,
- Венгрия,
- Молдавия,
- Словения,
- Финляндия.
Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию представят премьер-министры. Швейцарию и Чехию – руководители парламентов.
14 стран представят главы правительств
Еще 14 стран делегируют на Крымскую платформу министров иностранных дел. Речь идет о:
- Турции,
- Франции,
- Германии,
- Испании,
- Италии,
- Бельгии,
- Австрии,
- Нидерландах,
- Люксембурге,
- Ирландии,
- Дании,
- Болгарии,
- Черногории,
- Северной Македонии.
Министры обороны приедут от Великобритании и Португалии. Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.
К теме Крымская платформа: какие риски и что делать
Государства, представленные на уровне послов:
- Новая Зеландия,
- Мальта,
- Япония,
- Австралия,
- Кипр,
- Канада,
- Греция.
Какие организации будут представлены
Также в саммите по деоккупации Крыма примут участие и многие организации. От Европейской комиссии прибудет вице-президент Валдис Домбровскис. От НАТО – заместитель генерального секретаря. Совет Европы представит генсекретарь Мария Пейчинович-Бурич. ГУАМ тоже будет представлен на уровне генсекретаря. От Европейского совета – глава Шарль Мишель.
Мы официально запустим первый международный формат по Крыму. Президент Зеленский поставил именно такую задачу перед МИД – сделать саммит, который вернет Крым на международную повестку дня, создаст коалицию государств, которые готовы ежедневно заниматься проблемами Крыма,
– отметил Кулеба.
Министр также отметил, что 44 страны-участницы саммита и Украина станут основательницами Крымской платформы.
Читайте также Доволен этой нервной реакцией, – Кулеба об истерике России вокруг Крымской платформы