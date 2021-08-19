Сразу 45 государств станут основателями Крымской платформы: какие именно

19 августа 2021 , 11:38
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Брифинг Дмитрия Кулебы

Накануне Дня Независимости в Киеве проведут первый в истории саммит Крымской платформы. Участие в мероприятии примут 44 государства и страна-хозяйка Украина. За несколько дней до происшествия в МИД назвали весь состав участников.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, на самом высоком уровне – глав государств – будут представлены 14 стран.

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На уровне глав государств представлены:

  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Польша,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Молдавия,
  • Словения,
  • Финляндия.

Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию представят премьер-министры. Швейцарию и Чехию – руководители парламентов.

14 стран представят главы правительств

Еще 14 стран делегируют на Крымскую платформу министров иностранных дел. Речь идет о:

  • Турции,
  • Франции,
  • Германии,
  • Испании,
  • Италии,
  • Бельгии,
  • Австрии,
  • Нидерландах,
  • Люксембурге,
  • Ирландии,
  • Дании,
  • Болгарии,
  • Черногории,
  • Северной Македонии.

Министры обороны приедут от Великобритании и Португалии. Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.

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Государства, представленные на уровне послов:

  • Новая Зеландия,
  • Мальта,
  • Япония,
  • Австралия,
  • Кипр,
  • Канада,
  • Греция.
Обратите внимание! США будут представлены министром транспорта США Питом Буттиджеджом. Он выступит как представитель президента Джо Байдена.

Какие организации будут представлены

Также в саммите по деоккупации Крыма примут участие и многие организации. От Европейской комиссии прибудет вице-президент Валдис Домбровскис. От НАТО – заместитель генерального секретаря. Совет Европы представит генсекретарь Мария Пейчинович-Бурич. ГУАМ тоже будет представлен на уровне генсекретаря. От Европейского совета – глава Шарль Мишель.

Мы официально запустим первый международный формат по Крыму. Президент Зеленский поставил именно такую задачу перед МИД – сделать саммит, который вернет Крым на международную повестку дня, создаст коалицию государств, которые готовы ежедневно заниматься проблемами Крыма,
– отметил Кулеба.

Министр также отметил, что 44 страны-участницы саммита и Украина станут основательницами Крымской платформы.

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Что известно о Крымской платформе?

Инициатива проведения саммита принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. Главная цель мероприятия – поднять на международный уровень вопрос деоккупации полуострова. Проведут саммит в Киеве 23 августа. Вопросы будут рассматривать на 4 тематических панелях.
Автор: Ірина Пундор