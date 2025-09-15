Застосунок для військових Армія+ отримав одразу кілька оновлень. Зокрема, тепер за кілька натискань можна отримати нові види рапортів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Що нового додали в застосунок Армія+?

Фахівці оновили Армію+ до версії 2.5.0. У неї додали Довідник Армія ID. За його допомогою військовий зможе додати ID командира, ТВО чи СЕДО частини, які можна швидко додавати під час подачі рапорту.

У нову версію також додали оформлення низки рапортів. Так користувач зможе сформувати та подати документ про надання одноразової грошової допомоги (через інвалідність або часткову втрату працездатності), рапорт на донацію крові, довідку про доходи, довідку про обставини травми (Додаток 5) та рапорт для звільнення за досягненням граничного віку.

Рапорт на зміну місця служби також дещо змінили для того, щоб додавати потрібні документи було ще простіше. У додатку їх можна розпізнати та відсканувати через камеру. Система буде автоматично попереджати про дублікати.

Що таке Армія+?

Це офіційний застосунок для військовослужбовців ЗСУ, створений Міністерством оборони для цифровізації служби. У ньому можна подавати рапорти онлайн, проходити навчальні курси, брати участь в опитуваннях та користуватись спеціальними пропозиціями для військових.

