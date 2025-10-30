Оформлення відстрочок з 1 листопада: на які зміни слід очікувати

В Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року. До того ж з 1 листопада 2025 року набуде чинності змінений порядок оформлення відстрочок.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №560, що регулює порядок надання відстрочок. Про ключові нововведення у правилах отримання відстрочок від служби розповідає 24 Канал.

Читайте також Скільки українців тікають в СЗЧ: Офіс генпрокурора розкрив цифри

Що зміниться з 1 листопада в оформленні відстрочок?

В Україні запроваджується автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для осіб із постійними підставами.

Так, у разі наявності у військовозобов'язаного трьох неповнолітніх дітей – система самостійно оновить статус. Орієнтовно понад 600 тисяч відстрочок продовжаться автоматично.

Подати заяву на одну з дев'яти основних відстрочок, що охоплюють 80% усіх випадків, тепер можна онлайн через застосунок Резерв+. Згодом перелік доступних відстрочок обіцяють розширити.

Для тих, хто подає документи офлайн, працюватимуть ЦНАПи.

Крім того, з 1 листопада паперові довідки з печаткою замінюються на електронні військово-облікові документи або роздруківки з QR-кодом.

Надалі підтвердження відстрочки від мобілізації буде доступне у відповідному розділі в Резерв+. Завантажити або роздрукувати документ можна такими способами:

у застосунку Резерв+;

на порталі Дія;

у місцевих ТЦК та СП чи ЦНАП, якщо потрібна паперова версія довідки.

До речі, народний депутат Федір Веніславський розповів, що щомісяця до лав Збройних сил приєднуються близько 30 тисяч громадян.

Мобілізація в Україні: останні новини