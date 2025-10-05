"Ого, знову світло вирубили": у російському Бєлгороді після вибухів – блекаут
- У Бєлгороді 5 жовтня сталися вибухи, після яких зникли світло та вода в місті.
- Губернатор підтвердив пошкодження енергетики через "українські атаки", лікарні перейшли на резервне живлення.
У російському Бєлгороді вечір 5 жовтня був абсолютно неспокійним. Місцеві жителі жалілися, що у місті чули вибухи, після якого у місті зникли світло та вода.
Повідомлялося, що було влучання по підстанції, внаслідок якого вся агломерація пішла у темряву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Пепел" та Supernova+.
До теми Аналітик з нацбезпеки США оцінив, наскільки критичні для Росії проблеми з енергетикою
Що відомо про вибухи та блекаут у Бєлгороді?
Про вибухи у Бєлгороді стало відомо 5 жовтня після 21:30 за місцевим часом. Після цього у деяких квартирах зникло світло та вода.
У Бєлгороді чули вибухи: дивіться відео
Згодом проблема набула масштабнішого характеру. У мережі повідомляли, що горить електропідстанція "Луч". Попередньо, по російському об'єкту було завдано обстрілу.
У Бєлгороді могли вдарити по підстанції "Луч" / Фото з телеграм-каналу "Пепел" та Supernova+
Також повідомлялося, що світла не було не лише у самому Бєлгороді. Про відключення писали також і жителі Яковлівського округу Бєлгородської області.
Однак з жительок Бєлгорода розповідала, що "Світло в неї не горить". Після удару по підстанції "Луч" у деяких районах Харківської гори, зокрема на вулиці Єсеніна, зникло світло. При цьому в сусідніх з містом населених пунктах Дубове, Таврове та Ріпне є електроенергія.
Бєлгородка жаліється на блекаут у неї вдома: дивіться відео
Світло після вибухів зникло у місті буквально в один момент, також було видно декілька спалахів. Це можна побачити на відео, які ширять місцеві.
Блекаут у Бєлгороді стався одномоментно: дивіться відео
Цікаво, що до вибухів у Бєлгороді та області писали про "ракетну небезпеку". Окрім того, повідомлялося, що нібито на місці "працює ППО".
Пізніше блекаут у Бєлгороді підтвердив і місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Він заявив, що є пошкодження енергетики "внаслідок українських атак". За словами росіянина, зараз усі аварійні бригади виїхали на місце, а лікарні перейшли на живлення від резервної генерації.
Що бачили бєлгородці ввечері 5 жовтня: дивіться відео
Згодом стало відомо про "відбій ракетної небезпеки у регіоні". Водночас повністю про наслідки для Бєлгорода та коли відновлять світло – місцева влада не повідомляла.
До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко пояснював в етері 24 Каналу, що Україна здатна відповідати на російські атаки по енергетиці. І те, що відбувалося у Бєлгороді, є доказом цього.
У Бєлгороді не вперше трапляється блекаут
Блекаут у Бєлгороді також траплявся ввечері 28 вересня. Тоді повідомлялося, що світло та вода в місті зникли внаслідок атаки дронів є ураження в районі підстанції ТЕЦ.
Губернатор Бєлгорода заявив про удар ЗСУ по інфраструктурі, що викликало значні перебої з електропостачанням та можливі проблеми з системами оповіщення. Окрім самого Бєлгорода, світла також не було у низці населених пунктів в області.
Цікаво, що українці після цього блекауту у Бєлгороді створили тонну мемів та різноманітних смішних картинок. Як у мережі жартували про відсутність світла у російському місті – читайте у матеріалі.