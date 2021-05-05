Окупанти планують видобувати воду для Криму з-під Азову вже з липня

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що для забезпечення окупованого Криму водою почнуть бурлити свердловини в Азовському морі. Мовляв процес почнуть вже з липня.

Хуснуллін розповів, що вже бурили свердловини на косі й там знайшли воду. Однак, ця вода технічна, а не питна.

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Як окупанти планують видобувати воду

"Повним ходом досліджуємо, ми пробурили на косі, воду знайшли, технічна вода точно може бути... Думаю, що в липні зайдемо до буріння свердловин", – заявила влада країни-окупанта.

Однак віцепрем'єр запевнив, що не відомо, чи вистачить запасів води під морем для потреб півострова.

До речі, у березні Хуснуллін обіцяв, що перші прісноводні свердловини на дні Азовського моря почнуть бурити в квітні. Морські судна повинні були приступити до вивчення потенціалу таких свердловин з 15 квітня.

Коротко про воду в окупованому Криму

У 2020 році через малосніжну зиму та невелику кількість опадів ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Водойми обміліли та висохли.

В окупованому Криму воду подавали за графіком. 19 квітня окупанти припинили подачу гарячої води.

У кінці квітня 2021 року окупаційна влада заявила, що подаватиме воду під час туристичного сезону цілодобово.

Згодом окупаційна влада заявила, що планує шукати воду під дном Азовського моря.

У кінці квітня експредставник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що з аяви поплічників Росії про наміри шукати воду для потреб окупованого Криму під дном Азовського моря є пропагандою. Україна має реагувати на це дипломатичним способом.

аяви поплічників Росії про наміри шукати воду для потреб окупованого Криму під дном Азовського моря є пропагандою. Україна має реагувати на це дипломатичним способом. 30 квітня у Верховній Раді запропонували законодавчо закріпити заборону подачі води до Криму.

До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.