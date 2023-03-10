13 років колонії: окупанти засудили співзасновника "Громадського радіо" Буткевича

Українського правозахисника Максима Буткевича, який перебуває у полоні росіян, "засудили" до 13 років колонії суворого режиму. "Вирок" Буткевичу оголосили незаконні суди на окупованій території Донеччини та Луганщини.

Деталі про вирок Максиму Буткевичу опублікував слідчий комітет Росії, пише 24 Канал. Українського правозахисника визнали винним у нібито "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом".

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Буткевич понад пів року перебуває у російському полоні

"Вирок" оголошував так званий незаконний "Верховний суд" невизнаних "Л/ДНР". Слідчий комітет Росії пише, що Буткевич із березня служив в окремому спеціальному батальйоні "Берлінго".

Його звинуватили в тому, що він нібито обстріляв під'їзд житлового будинку в Сєвєродонецьку, поранивши двох цивільних.

Комітет вказує, що Буткевич нібито визнав свою провину, однак перевірити це неможливо. Він з червня 2022 року перебуває у російському полоні.

Пропагандисти публікували відео з Буткевичем і військові заявляли, що він опинився у полоні під Гірським на Луганщині.

Що відомо про Буткевича

Мама Буткевича Євгенія розповіла журналістам, що не має зв'язку з сином і не знає про його стан. Жінка сказала, що визволити Максима намагається Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених.

Мати полоненого зазначила, що зі взводу сина на зв'язок виходили лише двоє полонених. Це трапилося 25 і 26 червня.

Буткевич – український правозахисник і журналіст є співзасновником "Громадського радіо" (2013) та центр прав людина ZMINA. Раніше працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів.

Кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.

У березні 2022 року приєднався до лав Збройних Сил України. До того він також був правозахисником організації "Без кордонів" спрямованого на допомогу шукачам притулку та українським переселенцям і протидії мові ворожнечі.

23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.

Крім Буткевича, "суди" призначили 8,5 років колонії українському військовополоненому Віктору Похозею та 18,5 років колонії полоненому Владиславу Шелю. Їх називають членами "Азову" та вважають винними у воєнних злочинах.