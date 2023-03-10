13 лет колонии: оккупанты осудили соучредителя "Громадского радио" Буткевича

Находящегося в плену россиян украинского правозащитника Максима Буткевича "приговорили" к 13 годам колонии строгого режима. "Приговор" Буткевичу объявили незаконные суды на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Детали о приговоре Максиму Буткевичу опубликовал следственный комитет России, пишет 24 Канал. Украинский правозащитник признан виновным в якобы "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

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Буткевич больше полугода находится в российском плену

"Приговор" объявлял так называемый незаконный "Верховный суд" непризнанных "Л/ДНР". Следственный комитет России пишет, что Буткевич с марта служил в отдельном специальном батальоне "Берлинго".

Его обвинили в том, что он якобы обстрелял подъезд жилого дома в Северодонецке, ранив двух гражданских.

Комитет указывает, что Буткевич якобы признал свою вину, однако проверить это невозможно. Он с июня 2022 года находится в русском плену.

Пропагандисты публиковали видео с Буткевичем и военные заявляли, что он оказался в плену под Горским в Луганской области.

Что известно о Буткевиче

Мама Буткевича Евгения рассказала журналистам, что не имеет связи с сыном и не знает о его состоянии. Женщина сказала, что освободить Максима пытается Объединенный центр поиска и освобождения пленных.

Мать пленника отметила, что из взвода сына на связь выходили только двое пленных. Это произошло 25 и 26 июня.

Буткевич – украинский правозащитник и журналист является соучредителем "Громадского радио" (2013) и центром прав человека ZMINA. Раньше работал на BBC World Service и ряде общеукраинских телеканалов.

Пару лет был гостевым лектором НаУКМА, а также входил в правление украинского представительства Amnesty international и общественного совета при МВД.

В марте 2022 года присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. До этого он также был правозащитником организации "Без границ", направленного на помощь ищущим убежище и украинским переселенцам и противодействию языку вражды.

23 февраля на Берлинском кинофестивале представители украинской киноиндустрии призвали международное культурное сообщество потребовать освобождения Буткевича из российского плена.

Кроме Буткевича, "суды" назначили 8,5 года колонии украинскому военнопленному Виктору Похозею и 18,5 года колонии пленному Владиславу Шелю. Их называют членами "Азова" и считают виновными в военных преступлениях.