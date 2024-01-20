"Давай громчє": окупанти змусили хлопця співати "Я рускій" і танцювати, – обурливе відео

Міський голова Мелітополя Іван Федоров виклав страшне відео, яке, за його словами, нікого не залишить байдужим. У ролику окупанти змусили хлопця співати пісню пропагандиста Шамана "Я рускій".

Дмітрій Мєдвєдєв висловився, що Росія все одно спробує захопити всю Україну – це може статися і через 10, і через 50 років. Адже "наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій".

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Окупанти впиваються безкарністю – але це тимчасово

Під дулами автоматів окупанти змусили молодого українця співати пісню пропагандиста Шамана "Я рускій". Такою є боротьба з "нацистами" (а насправді з патріотами України) на ТОТ – знущання, залякування, примус. Чути, що у житті хлопець розмовляє українською. За тремтячим голосом людини зрозуміло, що за кадром – погроза розправою,

– написав Іван Федоров.

Окупанти змусили хлопця співати пісню "Я рускій": дивіться відео (Обережно, чутливі кадри!)

В ролику хлопець говорить, що "дотримувався нацистської ідеології", але змінив думку і розкаявся, коли до нього прийшли співробітники ФСБ. Росіяни змусили його назвати ім'я та прізвище, рік народження, тобто особисті дані, а потім увімкнули пісню "Я рускій", вимагаючи співати і танцювати.

Кожне таке відео – фіксація злочину росіян. А в кожного злочину є імена та прізвища. Ворог мусить відповісти за все зло і знущання над нашими громадянами.

Мер Мелітополя зауважив: "Цинічні вигуки окупантів "Давай голосніше і веселіше, танцюй!" У цьому відео весь "рускій мір" на ТОТ. Наші люди – в'язні терориста Путіна".

Ситуація на окупованих територіях України

Путін назвав людей на тимчасово окупованих територіях такими, які буцімто "хочуть в Росію". Але це брехня. Звісно, є колаборанти, які підтримують російську окупаційну владу і сприяли приходу ворога на нашу землю, але багато хто справді опинився в заручниках.

Росія залякує і катує, ґвалтує і убиває – про більшість злочинів ми дізнаємося тільки після деокупації. Годі уявити, в яких умовах живуть наші громадяни і на що їм доводиться йти, щоб вижити – і побачити, як в їхніх містах знову замайоріє синьо-жовтий стяг.

Що робити після деокупації

Один з найкращих учителів України та світу Артур Пройдаков вважає, що після деокупації українську варто викладати як іноземну і не боятися пояснювати десятикласникам елементарні речі. Адже для Донецька, Луганська чи Ялти не підійде програма, за якою вчаться діти в Києві чи Львові.

Сам Пройдаков – із Кадіївки Луганської області. Раніше це місто називалося Стаханов на честь міфологізованого шахтаря. З 2014 року воно окуповане росіянами.

Чоловік говорить, що вже зараз треба продумувати дорожню карту, хоча ніхто не знає, коли ЗСУ зайдуть у певний населений пункт, чи буде де жити людям і, чи працюватимуть там школи. Директорів шкіл на окупованих територіях слід визнати колаборантами і прописати це законодавчо. Щодо предметників слід подумати, а загалом треба донести це до людей на ТОТ, щоб вони розуміли, що на них чекає після деокупації.

