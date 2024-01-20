"Давай громче": оккупанты заставили парня петь "Я русский" и танцевать, – возмутительное видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров выложил страшное видео, которое, по его словам, никого не оставит равнодушным. В ролике оккупанты заставили парня петь песню пропагандиста Шамана "Я русский".

Дмитрий Медведев высказался, что Россия все равно попытается захватить всю Украину – это может произойти и через 10, и через 50 лет. Ведь "наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь станет постоянным поводом для возобновления военных действий".

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Оккупанты упиваются безнаказанностью – но это временно

Под дулами автоматов оккупанты заставили молодого украинца петь песню пропагандиста Шамана "Я русский". Такова борьба с "нацистами" (а на самом деле с патриотами Украины) на ВОТ – издевательство, запугивание, принуждение. Слышно, что в жизни парень говорит по-украински. По дрожащему голосу человека понятно, что за кадром – угроза расправой,

– написал Иван Федоров.

Оккупанты заставили парня петь песню "Я русский": смотрите видео (Осторожно, чувствительные кадры!)

В ролике парень говорит, что "придерживался нацистской идеологии", но изменил мнение и раскаялся, когда к нему пришли сотрудники ФСБ. Россияне заставили его назвать имя и фамилию, год рождения, то есть личные данные, а затем включили песню "Я русский", требуя петь и танцевать.

Каждое такое видео – фиксация преступления россиян. А у каждого преступления есть имя и фамилия. Враг должен ответить за все зло и издевательство над нашими гражданами.

Мэр Мелитополя заметил: "Циничные возгласы оккупантов “Давай громче и веселее, танцуй!” В этом видео весь “русский мир” на ВОТ. Наши люди – заложники террориста Путина".

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Путин назвал людей на временно оккупированных территориях такими, которые якобы "хотят в Россию". Но это ложь. Конечно, есть коллаборанты, которые поддерживают российские оккупационные власти и способствовали приходу врага на нашу землю, но многие действительно оказались в заложниках.

Россия запугивает и пытает, насилует и убивает – о большинстве преступлений мы узнаем только после деоккупации. Невозможно представить, в каких условиях живут наши граждане и на что им приходится идти, чтобы выжить – и увидеть, как в их городах снова поднимут сине-желтое знамя.

Что делать после деоккупации

Один из лучших учителей Украины и мира Артур Пройдаков считает, что после деоккупации украинский следует преподавать как иностранный и не бояться объяснять десятиклассникам элементарные вещи. Ведь для Донецка, Луганска или Ялты не подойдет программа, по которой учатся дети в Киеве или Львове.

Сам Пройдаков – из Кадеевки Луганской области. Раньше этот город назывался Стаханов в честь мифологизированного шахтера. С 2014 года он оккупирован россиянами.

Мужчина говорит, что уже сейчас нужно продумывать дорожную карту, хотя никто не знает, когда ВСУ зайдут в определенный населенный пункт, будет ли где жить людям и будут ли там работать школы. Директоров школ на оккупированных территориях следует признать коллаборантами и прописать это законодательно. Относительно предметников следует подумать, а в целом нужно донести это до людей на ВОТ, чтобы они понимали, что их ждет после деоккупации.

