Путін хотів захопити Донбас до 15 жовтня: що могло піти не так
- Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін обіцяв захопити Донбас до 15 жовтня, але російське командування не інформувало кремлівського диктатора про реальну ситуацію на фронті.
- Олександр Мусієнко вважає, що обіцянки російської армії не виконані, зокрема, через бажання Путіна бачити лише "успіхи" на фронті.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін хвалився союзникам, що Росія захопить весь Донбас до 15 жовтня. Росія дійсно усіма силами намагається повністю окупувати Донецьку та Луганську області.
Однак російське командування не розповідало Путіну про реальну ситуацію на фронті, обіцянки накопичувалися, тому жодна з цілей окупантів не була виконана. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.
Чому план ворога провалився?
Олександр Мусієнко зазначив, що Путін маніпулював цією датою і здійснював психологічний тиск, залякував усіх. Можливо, тому США не поспішали з санкціями проти Росії. Думали, що після цього Кремль буде готовий до припинення вогню. Не можна виключати такого сценарію.
Путін завжди хоче бачити лише ту картинку, яку малює для себе. Водночас російське командування завжди говорить кремлівському диктатору те, що він хоче почути. Тобто про нібито "успіхи" російської армії, що вони захоплять усі території, які потрібно.
Потім усе накопичується, усі ці обіцянки під вимоги Путіна. А в результаті ми бачимо, що жоден із цих дедлайнів не був виконаний і досягнутий російською армією,
– підкреслив військовослужбовець.
Що відомо про плани Путіна?
Володимир Зеленський заявив, що Путін хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня. Про такі заяви кремлівського диктатора дізналася українська розвідка. Президент України зауважив, що Росія не зможе швидко захопити територію України.
Український лідер розповів, що план перемир'я підготують, але Путін навряд чи його прийме. Мирний план від "коаліції охочих" має бути коротким, без надто багатьох деталей.
Видання The Economist пише, що Путін хоче спровокувати масову паніку й втечу людей з частини України. Зокрема, Росія має намір зробити території Сходу України непридатними для життя, зруйнувати промисловість, викликати паніку в українців і спровокувати нову хвилю еміграції.