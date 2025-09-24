Трохи сюрприз, – Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо повернення всіх територій України
- Дональд Трамп заявив, що Україна зможе повернути всі окуповані Росією території.
- Володимир Зеленський назвав цю заяву "сюрпризом" та позитивним сигналом.
Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Україна зможе повернути собі всі території, які окупувала Росія. Володимир Зеленський прокоментував слова американського лідера.
Український президент зізнався, що вони були досить неочікуваними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
Дивіться також Він боїться не мене, – Зеленський пояснив, чому Путін не йде з ним на зустріч
Що сказав Зеленський про заяву Трампа?
Глава держави зазначив, що заява Трампа була "трохи сюрпризом". Водночас він вважає такі слова американського лідера дуже позитивним сигналом.
Я побачив, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови Боже, щоб так було,
– заявив Зеленський.
Зеленський відреагував на заяву Трампа: відео Fox News
Заява Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне
Президент США заявив, що ознайомився з військово-економічною ситуацією між Україною та Росією та повністю зрозумів її. На його думку, Україна зможе повернути всі окуповані Росією території та навіть зайти далі, адже російський диктатор Путін і Росія мають серйозні економічні проблеми.
Зауважимо, що така кардинальна зміна позиції Трампа відбулася після двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Однак заява президента США викликає побоювання, що замість того, щоб шукати шлях до миру, Трамп може просто "вмити руки".
Це пов'язують з тим, що глава Білого дому висловив упевненість у здатності України повернути свої території. Проте проігнорував той факт, що Києву не вдалося цього зробити, коли Сполучені Штати надавали десятки мільярдів доларів допомоги.
Багато союзників США побоюються, що насправді Трамп у такий спосіб лише готує ґрунт для відновлення повноцінних дипломатичних і торгівельних відносин з Москвою.