Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Україна зможе повернути собі всі території, які окупувала Росія. Володимир Зеленський прокоментував слова американського лідера.

Український президент зізнався, що вони були досить неочікуваними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Що сказав Зеленський про заяву Трампа?

Глава держави зазначив, що заява Трампа була "трохи сюрпризом". Водночас він вважає такі слова американського лідера дуже позитивним сигналом.

Я побачив, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови Боже, щоб так було,

– заявив Зеленський.

Зеленський відреагував на заяву Трампа: відео Fox News

Заява Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне