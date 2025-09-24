Немного сюрприз, – Зеленский прокомментировал заявление Трампа о возвращении всех территорий Украины
- Дональд Трамп заявил, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории.
- Владимир Зеленский назвал это заявление "сюрпризом" и положительным сигналом.
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Украина сможет вернуть себе все территории, которые оккупировала Россия. Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера.
Украинский президент признался, что они были довольно неожиданными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.
Что сказал Зеленский о заявлении Трампа?
Глава государства отметил, что заявление Трампа было "немного сюрпризом". В то же время он считает такие слова американского лидера очень позитивным сигналом.
Я увидел, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Мы увидим, но благослови Боже, чтобы так было,
– заявил Зеленский.
Зеленский отреагировал на заявление Трампа: видео Fox News
Заявление Трампа по войне в Украине: коротко о главном
Президент США заявил, что ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее. По его мнению, Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории и даже зайти дальше, ведь российский диктатор Путин и Россия имеют серьезные экономические проблемы.
Заметим, что такое кардинальное изменение позиции Трампа произошло после двусторонней встречи с Владимиром Зеленским. Однако заявление президента США вызывает опасения, что вместо того, чтобы искать путь к миру, Трамп может просто "умыть руки".
Это связывают с тем, что глава Белого дома выразил уверенность в способности Украины вернуть свои территории. Однако проигнорировал тот факт, что Киеву не удалось этого сделать, когда Соединенные Штаты предоставляли десятки миллиардов долларов помощи.
Многие союзники США опасаются, что на самом деле Трамп таким образом лишь готовит почву для восстановления полноценных дипломатических и торговых отношений с Москвой.