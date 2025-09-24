Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Украина сможет вернуть себе все территории, которые оккупировала Россия. Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера.

Украинский президент признался, что они были довольно неожиданными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

Что сказал Зеленский о заявлении Трампа?

Глава государства отметил, что заявление Трампа было "немного сюрпризом". В то же время он считает такие слова американского лидера очень позитивным сигналом.

Я увидел, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Мы увидим, но благослови Боже, чтобы так было,

– заявил Зеленский.

Зеленский отреагировал на заявление Трампа: видео Fox News

