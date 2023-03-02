Як у Росії: на окупованому Донбасі вводять нові податки та збори за комуналку

Пригнічення місцевого населення у непідконтрольних Києву містах Донецької та Луганської області продовжується без зупину. Територія, де з 2014-го року не діють жодні закони, стрімко перетворюється на випалену землю без будь-якої промисловості та шансів на виживання жителів.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, Пушилін та інші представники окупаційної адміністрації лише за перші два місяці 2023 року розробили цілу низку "реформ", завдяки яким у людей відбиратимуть останні можливості забезпечувати себе їжею. При цьому більшість нововведень загортають в обгортку "переформатування нормативно-правових актів як у Росії".

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А от покращень після оголошення Путіним про анексію ак званих "ДНР" та "ЛНР" місцеві жителі не дочекались взагалі ніяких.

Зарплат нема вже кілька місяців

Коли бункерний фюрер підписував наказ про визнання квазіреспублік "територією Росії", чимало людей цьому раділи. Оскільки всі обдурені телевізором вважали, що Путін ледве не особисто наводитиме у них порядок та відсторонить від влади місцевих бандитів.

Крім того, майже всі "ватні" донеччани та луганчани вірили, що із цим рішенням їм автоматично підвищать зарплати та пенсії, ціни на все опустяться хоча б до рівня ростовських, а шахти і всі інші підприємства отримають купу заказів від Москви.

Сподівалися всі й на те, що між Росією та окупованими територіями більше не буде ніяких пунктів пропуску з тотальними перевірками, митом та іншими аналогічними речами.

Втім, очевидно, що нічого з цього не сталося. Першим "покращенням", яке миттєво всі відчули на собі після анексії, було подорожчання ціни на бензин. Надалі ж на недогромадян Росії проблеми посипалися, ніби сніжний ком.

Кремль вирішив суттєво скоротити дотації на утримання тимчасово захоплених частин Сходу України та поставив місцеві "адміністрації" перед фактом, що відтепер вони мають забезпечувати себе самостійно. У всіх містах з'явилися банди кадировців, які почали перерозподіл місцевого наркобізнесу та "віджимання" фінансових потоків під себе.

Ба більше, на Донбас почали масово заїжджати відправлені у відрядження посадовці та силовики для підготовки заміни бюджетників, поліцейських та "МДБшників" російськими кадрами.

Цілком зрозуміло, що перспективи бути звільненими та відправитися на фронт аж ніяк не влаштовує місцевих терористів, які 8 років вважали себе власниками життя на Донбасі. Однак Путіну та його поплічникам-кураторам бананових утворень на бажання інших надалі гарно жити глибоко начхати. Вони почали поступово відправляти відпрацьований матеріал типу Едуарда Басуріна на смітник історії.

Паралельно з цим всі відповідальні за економіку у "ДНР" та "ЛНР" панічно розробляли плани з наповнення бюджетів, бо економічний стан окупованого Донбасу перебував в агональному стані ще у 2014-му році, а грошей, які надходять до казни, аж ніяк не може вистачити не те що на підтримку рівня життя, а й навіть на виплати зарплат бюджетникам.

Рішення прийшло само собою: закриття збиткових підприємств, лікарень, зменшення кількості шкіл та звільнення всіх, кого тільки можна. А щоб закріпити "економічний успіх" у багатьох сферах людям просто припинили видавати зарплату. Наприклад, гірники у Донецьку та Макіївці, не бачили виплат ще за грудень. При цьому їм два місяці обіцяли, що ось-ось все буде, а тепер і взагалі кажуть, що десь у квітні якусь копійчину знайдуть. Аналогічна ситуація з медиками та працівниками освіти, яким не лише затримують виплати, але й зменшують об'єми премій та доплат.

Комунальні "веселощі" продовжуються

Звісно, окрім всіх вищеописаних реформ, на окупованому Донбасі також вирішили й дотягнути рівень комунальних платежів до російського рівня. Тобто підвищити тарифи у багато разів. Втім, щоб не наражатися на соціальні бунти, робити це у Пушиліна захотіли поступово. І начебто всі з таким станом справ погодилися, але після січневих платіжок та оплат у місцевій "владі" якось посумнішали. Мовляв, грошей зовсім мало, треба з цим щось робити.

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Тому для створення "економічного дива" вирішили ввести ще один вид комунальних платежів – відрахування у так званий фонд капітального ремонту, який швидкоруч створили для збільшення поборів.

Зрозуміло, що ніяких ремонтів ніхто й ніде робити навіть не збирається, але ж утримання на користь "республіки" по 830 рублів щомісяця – цілком суттєвий вклад у її бюджет. А головне, що все "як у Росії".

З яких грошей місцеві жителі сплачуватимуть всі податки та збори, Пушиліна та компанію геть не хвилює, хоча для середньостатистичного мешканця "ДНР" ця сума є дуже суттєвою. То ж час, коли на окупованих територіях людям взагалі не буде за що купити їжу, стрімко наближається.