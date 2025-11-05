Укр Рус
5 листопада, 07:58
Захищав Україну біля Покровська: на війні загинув 32-річний воїн Олег Колесник

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Олег Колесник, 32-річний воїн, помер від важких поранень, отриманих під час боїв на Покровському напрямку.
  • Колесник приєднався до війська добровільно у 2022 році.

Український захисник Олег Колесник отримав важкі поранення під час боротьби з окупантами. За його життя боролися лікарі, але, на жаль, серце 32-річного воїна не витримало.

Із Героєм попрощалися 3 листопада у Ворзелі Київської області. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Що відомо про загиблого воїна Олега Колесника?

Олег Колесник захищав Україну на Покровському напрямку. Там в одному з боїв військовий отримав важке поранення. Лікарі в Дніпрі зробили все можливе, щоб надати йому життєво необхідну допомогу, однак 20 жовтня Олег Колесник помер.

Захиснику було 32 роки. Народився Олег Колесник на Донеччині, в селі Колодязі Лиманського району. До війська він долучився добровільно у 2022 році.

Олега пам'ятають як веселого, щирого й компанійського чоловіка.

В Олега залишилися дружина Дар’я та брат Олексій. Щирі співчуття близьким. Російський ворог забрав у них і дім, і дорогу людину, 
– написав Федорук.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним Олега Колесника з приводу його смерті. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають. Вічна шана Герою!

Україна втрачає на війні захисників