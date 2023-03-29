Відео знімали в тилу Донецька, – Жданов розніс фейк росіян, де "ЗСУ стріляли в авто жінки"

27 березня російський інфопростір заполонило відео, де начебто "український боєць погрожує жінці з дитиною". У цьому фейку є мільйон проколів.

Про них у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він детально охарактеризував декілька з них.

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Де колона?

Головна проблема у цій фейковій історії – буцімто жінка обігнала колону ЗСУ. Це стало причиною, аби зупинити її авто. Утім, Олег Жданов вказує на цікаву деталь – порожню дорогу.

"Колони ми не бачимо взагалі. Дорога порожня, жодних машин і раптом її зупиняють. За ідеєю, в машині жінки стоїть реєстратор – колона мала б бути зафіксована і її можна було б показати", – відзначив він.

Олег Жданов про черговий фейк росіян: дивитись відео

Хто дозволив рєєстратор?

Ще минулого року в Україні діє заборона на використання відеореєстраторів у всіх регіонах. Вона зумовлена міркуваннями безпеки в умовах воєнного стану.

"Всі сучасні гаджети мають GPS-маркування. Не склало великої справи витягнути дані координат. Це відео знімалося приблизно в 20 кілометрах від позицій ЗСУ на окупованих територіях. Тобто це був тил Донецьку", – пояснив Жданов.

Що не так із символікою?

Маркування на авто "військових", яке потрапило в кадр, експерт розділяє на дві частини. Першу українські оборонці не використовували ніколи. Другу – дуже давно.

Тому це не може бути подіями 2023 року. В Росії у складанні цих фейків прокол на проколі,

– резюмував Олег Жданов.

Що відомо про російський фейк з відео, де "ЗСУ стріляли в авто жінки"