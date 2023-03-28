У ГУР лаконічно навели 6 аргументів, які свідчать про те, що кадри – постановка. Ба більше, навіть деякі російські пропагандисти визнали, що відео є суцільним фейком.

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Що свідчить про те, що відео – постановка

Як зазначили у ГУР МО України, відеофейк загарбників має на меті дискредитувати ЗСУ та посіяти недовіру в українському суспільстві. Ось аргументи розвідки на користь того, що відео – дешева постановка:

Ділянка, де знято відео, розташована на тимчасово окупованій території між Донецьком і Макіївкою; Одне з джерел вкиду — нік користувач під ніком "Юрий Алексеич Z V"; Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А це хрести Вермахту; Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на Заході України; Кузов автівки, в якій їдуть нібито "українські військові" виготовлений у Росії та ніколи не поставлявся до України; Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає.

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Цей ролик за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське міністерство закордонних справ, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у "нацизмі", миттю його прибрало,

– зазначили у розвідці.

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Що цьому передувало