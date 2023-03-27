Керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський опублікував черговий невдалий фейк росіян. За його словами, це ще один приклад хворої фантазії та убогого мислення окупантів.

Читайте також Росіяни планують відстрілювати диких тварин у захопленому нацпарку "Джарилгацький"

Що навигадували росіяни

Окупанти поширюють фейковий наказ нібито від комбрига 124 бригади ТрО. Соболевський заявив, що в цьому "наказі" взагалі нічого не відповідає дійсності.

У документі росіяни написали, що комбриг ТрО наказує бійцям зайняти житлові будинки українців, які нібито виїхали до Росії. Ба більше, окупанти вигадали, що командир Іщенко, який вже не займає цю посаду певний час, наказав бійцям харчуватись за власні кошти.

Фейк від росіян / Фото з фейсбуку Юрія Соболевського

Як і все в Росії, документ зроблено через "одне місце". Вони навіть не звернули увагу на те, що певний час там вже інший комбриг. Про якісь заселення в квартири містян, які виїхали до Росії, харчування власним коштом, особисті засоби зв'язку – взагалі смішно,

– коментує черговий фарс Соболевський.

Він додав, що в росіян настільки не вистачило фантазії, що вони просто описали власний стан справ в армії і видали його за український.

"Злидні по-інакшому і не мислять", – підкреслив посадовець.

Росія вкотре обстріляла Херсон: деталі