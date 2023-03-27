Керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський опублікував черговий невдалий фейк росіян. За його словами, це ще один приклад хворої фантазії та убогого мислення окупантів.
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Що навигадували росіяни
Окупанти поширюють фейковий наказ нібито від комбрига 124 бригади ТрО. Соболевський заявив, що в цьому "наказі" взагалі нічого не відповідає дійсності.
У документі росіяни написали, що комбриг ТрО наказує бійцям зайняти житлові будинки українців, які нібито виїхали до Росії. Ба більше, окупанти вигадали, що командир Іщенко, який вже не займає цю посаду певний час, наказав бійцям харчуватись за власні кошти.
Фейк від росіян / Фото з фейсбуку Юрія Соболевського
Як і все в Росії, документ зроблено через "одне місце". Вони навіть не звернули увагу на те, що певний час там вже інший комбриг. Про якісь заселення в квартири містян, які виїхали до Росії, харчування власним коштом, особисті засоби зв'язку – взагалі смішно,
– коментує черговий фарс Соболевський.
Він додав, що в росіян настільки не вистачило фантазії, що вони просто описали власний стан справ в армії і видали його за український.
"Злидні по-інакшому і не мислять", – підкреслив посадовець.
Росія вкотре обстріляла Херсон: деталі
- 25 березня російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Загарбники націлено гатили по цивільній інфраструктурі. Пресофіцер Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів, що російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги.
- Толоконніков зазначив, що ворожий обстріл стався близько 14 години. На щастя, люди, які були у будівлі пункту допомоги, не постраждали. Однак жителі міста, що опинились поряд, отримали поранення.
- "Снаряд застряг на даху. Це був непоодинокий постріл. Окупанти націлено гатили по периметру", – сказав пресофіцер ХОВА.
- Загалом внаслідок обстрілу поранень зазнали 4 людей: 2 жінок та 2 чоловіків. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.
- Толоконніков також повідомив, що один з ворожих снарядів впав на будинок в селищі Козацьке. У результаті влучання стеля будинку обвалилась на людину.