Руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал очередной неудачный фейк россиян. По его словам, это еще один пример больной фантазии и скудного мышления окупантов.
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Что придумали россияне
Оккупанты распространяют фейковый приказ якобы от комбрига 124 бригады ТрО. Соболевский заявил, что в этом "приказе" вообще ничего не соответствует действительности.
В документе россияне написали, что комбриг ТрО приказывает бойцам занять жилые дома украинцев, якобы уехавших в Россию. Более того, оккупанты придумали, что командир Ищенко, уже не занимающий эту должность определенное время, приказал бойцам питаться за собственные средства.
Фейк от россиян / Фото из фейсбука Юрия Соболевского
Как и все в России, документ сделан из-за "одного места". Они даже не обратили внимание на то, что какое-то время там уже другой комбриг. О каких-то заселениях в квартиры горожан, выехавших в Россию, питание за свой счет, личные средства связи – вообще смешно,
– комментирует очередной фарс Соболевский.
Он добавил, что у россиян настолько не хватило фантазии, что они просто описали собственное положение дел в армии и выдали его за украинское.
"Нищета по-другому и не мыслят", – подчеркнул чиновник.
Россия в очередной раз обстреляла Херсон: детали
- 25 марта российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики нацелено били по гражданской инфраструктуре. Пресофицер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал, что русская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи.
- Толоконников отметил, что вражеский обстрел произошел около 14 часов. К счастью, находившиеся в здании пункта помощи люди не пострадали. Однако оказавшиеся рядом жители города получили ранения.
- "Снаряд застрял на крыше. Это был не один выстрел. Оккупанты нацелено били по периметру", - сказал пресс-офицер ХОВА.
- Всего в результате обстрела ранений получили 4 человека: 2 женщин и 2 мужчин. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу.
- Толоконников также сообщил, что один из вражеских снарядов упал на дом в поселке Козацкое. В результате попадания потолок дома обрушился на человека.