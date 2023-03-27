Руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал очередной неудачный фейк россиян. По его словам, это еще один пример больной фантазии и скудного мышления окупантов.

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Что придумали россияне

Оккупанты распространяют фейковый приказ якобы от комбрига 124 бригады ТрО. Соболевский заявил, что в этом "приказе" вообще ничего не соответствует действительности.

В документе россияне написали, что комбриг ТрО приказывает бойцам занять жилые дома украинцев, якобы уехавших в Россию. Более того, оккупанты придумали, что командир Ищенко, уже не занимающий эту должность определенное время, приказал бойцам питаться за собственные средства.

Фейк от россиян / Фото из фейсбука Юрия Соболевского

Как и все в России, документ сделан из-за "одного места". Они даже не обратили внимание на то, что какое-то время там уже другой комбриг. О каких-то заселениях в квартиры горожан, выехавших в Россию, питание за свой счет, личные средства связи – вообще смешно,

– комментирует очередной фарс Соболевский.

Он добавил, что у россиян настолько не хватило фантазии, что они просто описали собственное положение дел в армии и выдали его за украинское.

"Нищета по-другому и не мыслят", – подчеркнул чиновник.

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