Пресс-офицер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона рассказал детали обстрела. По его словам, российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи.
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Что известно о пострадавших
Толоконников отметил, что вражеский обстрел произошел около 14 часов. К счастью, находившиеся в здании пункта помощи люди не пострадали. Однако оказавшиеся рядом жители города получили ранения.
Снаряд застрял на крыше. Это был неединичный выстрел. Оккупанты нацелено били по периметру,
– сказал пресс-офицер ХОВА.
В общей сложности в результате обстрела ранения получили 4 человека: 2 женщин и 2 мужчин. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу.
Оккупанты обстреляли город и область
Толоконников сообщил, что один из вражеских снарядов упал на дом в поселке Казацкое. В результате попадания потолок дома обрушился на человека.
Кроме того, около 18:00 враг снова обстрелял Херсон. В этот раз боеприпас попал во двор частного дома в Днепровском районе города. Находившийся в доме мужчина получил ранения. К сожалению, погибла собака, которая была во дворе на момент обстрела.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Оккупанты не изменяют своим традициям и уверенно конфискуют имущество украинцев на левом берегу Днепра. Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что россияне несколько расслабились и уверены, что находятся в безопасности.
- На временно оккупированной части Херсона постоянно происходят ротации россиян. Их перебрасывают на восточное направление, где значительно не хватает личного состава для противостояния ВСУ.
- Молчанов также добавил, что на левом берегу Херсона и возле стоит около 8 тысяч российских солдат. Они дислоцируются преимущественно в жилых многоквартирных домах или в частном секторе в Новой Каховке, Олешках, Голой Пристани.