Пресофіцер Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону розповів деталі обстрілу. За його словами, російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги.
Читайте також Завдання ЗСУ частково виконане: кількість обстрілів Херсонщини зменшилась
Що відомо про постраждалих
Толоконніков зазначив, що ворожий обстріл стався близько 14 години. На щастя, люди, які були у будівлі пункту допомоги, не постраждали. Однак жителі міста, що опинились поряд, отримали поранення.
Снаряд застряг на даху. Це був непоодинокий постріл. Окупанти націлено гатили по периметру,
– сказав пресофіцер ХОВА.
Загалом внаслідок обстрілу поранень зазнали 4 людей: 2 жінок та 2 чоловіків. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.
Окупанти обстріляли місто та область
Толоконніков повідомив, що один з ворожих снарядів впав на будинок в селищі Козацьке. У результаті влучання стеля будинку обвалилась на людину.
Крім того, близько 18:00 ворог знову обстріляв Херсон. Цього разу боєприпас влучив у подвір'я приватного будинку в Дніпровському районі міста. Чоловік, який перебував всередині будівлі, отримав поранення. На жаль, загинула собака, яка була у дворі на момент обстрілу.
Ситуація в Херсонській області: останні новини
- Окупанти не зраджують своїм традиціям та впевнено конфісковують майно українців на Лівому березі Дніпра. Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що росіяни дещо розслабилися та переконані, що перебувають у безпеці.
- На тимчасово окупованій частині Херсонщини постійно відбуваються ротації росіян. Їх перекидають на східний напрямок, де значно не вистачає особового складу для протистояння ЗСУ.
- Молчанов також додав, що на лівому березі Херсонщини та поблизу стоїть близько 8 тисяч російських солдатів. Вони дислокуються переважно в житлових багатоквартирних будинках або приватному секторі в Новій Каховці, Олешках, Голій Пристані.