Пресофіцер Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону розповів деталі обстрілу. За його словами, російська армія обстріляла пункт видачі гуманітарної допомоги.

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Що відомо про постраждалих

Толоконніков зазначив, що ворожий обстріл стався близько 14 години. На щастя, люди, які були у будівлі пункту допомоги, не постраждали. Однак жителі міста, що опинились поряд, отримали поранення.

Снаряд застряг на даху. Це був непоодинокий постріл. Окупанти націлено гатили по периметру,

– сказав пресофіцер ХОВА.

Загалом внаслідок обстрілу поранень зазнали 4 людей: 2 жінок та 2 чоловіків. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

Окупанти обстріляли місто та область

Толоконніков повідомив, що один з ворожих снарядів впав на будинок в селищі Козацьке. У результаті влучання стеля будинку обвалилась на людину.

Крім того, близько 18:00 ворог знову обстріляв Херсон. Цього разу боєприпас влучив у подвір'я приватного будинку в Дніпровському районі міста. Чоловік, який перебував всередині будівлі, отримав поранення. На жаль, загинула собака, яка була у дворі на момент обстрілу.

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