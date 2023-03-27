В захваченном национальном природном парке "Джарилгацкий", что в оккупированном Скадовском районе, россияне хотят убивать диких животных, заниматься водными пассажирскими перевозками и ресторанным бизнесом.

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Оккупанты зарегистрировали природный парк по российскому законодательству

В феврале захватчики незаконно зарегистрировали "Джарилгацкий" по российскому законодательству. Так называемым "директором" захваченного нацпарка оккупационное "министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области" назначило Страмнова Сергея Анатольевича. Указано, что он гражданин России.

В регистрационных документах фейкового "природного парка" отмечено, что основным видом его деятельности является охота, отлов и отстрел диких животных. Также это "учреждение" собирается предоставлять услуги по рыболовству, добыче глины и соли, строительству, перевозке пассажиров водным транспортом, экскурсионным услугам и ресторанному бизнесу,

– отметили в Центре журналистских расследований.

Также добавили, что виды "деятельности" оккупанты прописали и для других захваченных природоохранных учреждений Херсонщины. По словам Ивана Мойсиенко, завкафедрой ботаники Херсонского государственного университета, члена правления Украинской природоохранной группы, в НПП "Джарилгацкий" предателем оказался заместитель его директора. Речь идет об экс-управляющем Госэкоинспекции в Херсонской области Сергее Суворове.

"Еще одним коллаборантом стал заместитель директора НПП "Нижнеднепровский" Кирин Дмитрий Леонидович. И он, и Суворов отстранены от занимаемых должностей, а перед освобождением правобережной Херсонщины 11 ноября 2022 года оба сбежали на оккупированную территорию", – сказал Мойсиенко.