В захваченном национальном природном парке "Джарилгацкий", что в оккупированном Скадовском районе, россияне хотят убивать диких животных, заниматься водными пассажирскими перевозками и ресторанным бизнесом.
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Оккупанты зарегистрировали природный парк по российскому законодательству
В феврале захватчики незаконно зарегистрировали "Джарилгацкий" по российскому законодательству. Так называемым "директором" захваченного нацпарка оккупационное "министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области" назначило Страмнова Сергея Анатольевича. Указано, что он гражданин России.
В регистрационных документах фейкового "природного парка" отмечено, что основным видом его деятельности является охота, отлов и отстрел диких животных. Также это "учреждение" собирается предоставлять услуги по рыболовству, добыче глины и соли, строительству, перевозке пассажиров водным транспортом, экскурсионным услугам и ресторанному бизнесу,
– отметили в Центре журналистских расследований.
Также добавили, что виды "деятельности" оккупанты прописали и для других захваченных природоохранных учреждений Херсонщины. По словам Ивана Мойсиенко, завкафедрой ботаники Херсонского государственного университета, члена правления Украинской природоохранной группы, в НПП "Джарилгацкий" предателем оказался заместитель его директора. Речь идет об экс-управляющем Госэкоинспекции в Херсонской области Сергее Суворове.
"Еще одним коллаборантом стал заместитель директора НПП "Нижнеднепровский" Кирин Дмитрий Леонидович. И он, и Суворов отстранены от занимаемых должностей, а перед освобождением правобережной Херсонщины 11 ноября 2022 года оба сбежали на оккупированную территорию", – сказал Мойсиенко.
Что известно о национальном природном парке "Джарилгацкий"Жемчужина парка, оаза дикой природы – остров Джарилгач. Это самый необитаемый остров Украины, одно из немногих мест, где сохранилась первозданная нераспаханная степь, наполненная пением жаворонков, украшенная сотнями озер и прибрежными солончаками с лечебными грязями, очерченная белоснежными пляжами и овеянная целебным морским бризом. Сам остров расположен между двумя заливами Черного моря – Джарилгацкой и Каркинитской.
Здесь часто можно встретить стаи дельфинов, сопровождающих суда. А уникальные водно-болотные угодья острова – места, где оберегают редкие виды птиц: пеликанов, куликов, пуховок, косарей и большие скопления лебедей и уток во время миграционных перелетов.
Источник: Природно-заповедный фонд Украины