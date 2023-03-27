В захопленому національному природному парку "Джарилгацький", що в окупованому Скадовському районі, росіяни хочуть вбивати диких тварин, займатися водними пасажирськими перевезеннями та ресторанним бізнесом.
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Окупанти зареєстрували природний парк за російським законодавством
У лютому загарбники незаконно зареєстрували "Джарилгацький" за російським законодавством. Так званим "директором" захопленого нацпарку окупаційне "міністерство природних ресурсів і екології Херсонської області" призначило Страмнова Сергія Анатолійовича. Вказано, що він громадянин Росії.
В реєстраційних документах фейкового "природного парку" зазначено, що основним видом його діяльності є мисливство, відлов і відстріл диких тварин. Також ця "установа" збирається надавати послуги з рибальства, видобутку глини і солі, будівництва, перевезення пасажирів водним транспортом, екскурсійні послуги і ресторанного бізнесу,
– зазначили у Центрі журналістських розслідувань.
Також додали, що види "діяльності" окупанти прописали й для інших захоплених природоохоронних установ Херсонщини. За словами Івана Мойсієнка, завкафедри ботаніки Херсонського державного університету, члена правління Української природоохоронної групи, в НПП "Джарилгацький" зрадником виявився заступник його директора. Йдеться про екскерівника Держекоінспекції в Херсонській області Сергія Суворова.
"Ще одним колаборантом став заступник директора НПП "Нижньодніпровський" Кірін Дмитро Леонідович. І він, і Суворов відсторонені з займаних посад, а перед звільненням правобережної Херсонщини 11 листопада 2022 року обидва втекли на окуповану територію", – сказав Мойсієнко.
Що відомо про національний природний парк "Джарилгацький"Перлина парку, оаза дикої природи – острів Джарилгач. Це найбільший незаселений острів України, одне з небагатьох місць, де зберігся первинний нерозораний степ, наповнений співом жайворонків, прикрашений сотнями озер і прибережними солончаками із лікувальними грязями, окреслений білосніжними пляжами та овіяний цілющим морським бризом. Сам острів розташований між двома затоками Чорного моря – Джарилгацькою та Каркінітською.
Тут часто можна зустріти зграї дельфінів, що супроводжують судна. А унікальні водно-болотні угіддя острова – місця, де оберігають рідкісні види птахів: пеліканів, куликів, пухівок, косарів та великі скупчення лебедів і качок під час міграційних перельотів.
Джерело: Природно-заповідний фонд України