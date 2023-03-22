Росіяни запустили фейк і кинулися нібито спростовувати його, повідомляє 24 Канал. Зараз же ФСБ намагається видалити навіть згадку цієї вигадки.

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ФСБ не вгадала з форматом

Вочевидь, витік інформації щодо планів росіян у тимчасово окупованому Криму, не дуже сподобався співробітникам ФСБ, тому вони вирішили, що потрібно діяти.

Нічого кращого, ніж опублікувати нібито скриншот нашого сайту з фейковою новиною, вони не вигадали. Однак відверто ФСБшники напартачили більше, ніж це можливо.

Опублікований "скриншот з 24 Каналу" доволі дивний – заголовка "новини" не видно, а на головному фото стоїть документ ФСБ, в якому йдеться про проведення навчань через "високу терористичну загрозу в Криму".

Фейк російських ФСБ / Фото з мережі

Ті, хто читає наш сайт регулярно, помітить, що це фейк. Крім того, 17 березня у нас на сайті такої новини й близько не було, що можна перевірити в пошуку чи архіві новин.

Тоді ж виникає питання – а який у цьому всьому сенс? Усе просто – спецслужби запустили цілу кампанію про те, що в українських ЗМІ поширюють нібито фейки про підготовку терактів у Криму росіянами. Окупаційна адміністрація та різні колаборанти бралися спростовувати цей "фейк" і називали його спробою українців залякати мешканців тимчасово окупованого півострова. Тобто ФСБ вирішила грати на випередження – зробити нібито новину з українських ЗМІ про свої плани та подати її як фейк.

"Спростування фейку" раптом зникло

Джерела 24 Каналу в спецслужбах відзначають, що ця ситуація доволі дивна, адже на "спростуванні фейку" історія не закінчується. Тепер усі повідомлення про нібито фейк почали зникати – дописи видаляють із соцмереж. Однак інтернет усе пам'ятає.

Наприклад, свій допис уже видалив "начальник управління інформаційної політики" окупаційної адміністрації Сімферополя Андрєй Черніченко. Зі сторінки адміністрації повідомлення також зникло.



Видалений допис про "спростування фейку" / Скриншот

Чому ФСБ намагається стерти свій фейк? Українські спецслужби мають кілька версій. Перша – нервозність кремлівських структур, які намагаються переконувати, що "все йде за планом" і "панікі нєт", а на ділі на кримських узбережжях риють окопи. Другий варіант – візит Путіна до Криму, через що плани ФСБ були зіпсовані.

Можливо причиною став візит Путіна, бо наявність інформації про "теракти в Криму", які "ФСБ здійснити не дозволять" могла зіпсувати поїздку вождя. Адже в "документі" вказані дати 16 – 25 березня, а сама "новина 24 Каналу" датована 17 березня. Однак, враховуючи, секретність поїзди, можливо і готувалася якась масштабна спецоперація зі звинувачення українських спецслужб в тероризмі, але її скасували "на злеті" через приїзд Путіна,

– кажуть в українських спецслужбах.

Однак є ще й версія про те, що силові та владні структури Росії конфліктують між собою і це одна з частин конфлікту, бо як для самого фейку, так і для його спростування публікація повного тексту наказу не є необхідною.

Водночас мусимо відзначити, що обравши для створення свого фейку 24 Канал, російські спецслужби вкотре показали, на скільки їм дошкуляє робота нашої команди. Тож ми можемо тільки вважати це компліментом і відзнакою того, що ми все робимо правильно.

Окупанти в Криму щось задумали

На початку березня окупаційна адміністрація Криму оголосила про введення комендантської години в регіоні та контроль за продуктами. За даними українських спецслужб, причиною такого рішення міг стати страх росіян перед "українськими диверсантами". Однак з такою ж ймовірністю ці дії могли бути спрямовані на посилення мобілізаційних заходів на окупованому півострові.

Й насамкінець, найгіршим варіантом українські спецслужби назвали підготовку терактів росіянами та звинувачення України, за зразком теракту на Каширському шосе в Москві в 1999 році, причиною якого стала вибухівка, закладена у підвалі під виглядом мішків з цукром. Офіційна російська версія стверджує, що теракти були профінансовані керівниками незаконного збройного формування Ісламський інститут "Кавказ". Однак є чимало теорій про те, що за терактами стоять ФСБ та Владімір Путін, які вирішили таким чином залякати росіян на тлі конфлікту в Дагестані та Ічкерії.

Ймовірність втілення такого ж сценарію в тимчасово окупованому Криму, на жаль, також існує.