Россияне запустили фейк и бросились якобы опровергать его, сообщает 24 Канал. Сейчас же ФСБ пытается удалить даже упоминание этой выдумки.

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ФСБ не угадала с форматом

Очевидно, утечка информации о планах россиян во временно оккупированном Крыму не очень понравилась сотрудникам ФСБ, поэтому они решили, что нужно действовать.

Ничего лучше, чем опубликовать якобы скриншот нашего сайта с фейковой новостью, они не придумали. Однако откровенно ФСБшники напортачили больше, чем это возможно.

Опубликованный "скриншот из 24 Канала" довольно странный – заголовка "новости" не видно, а на главном фото стоит документ ФСБ, в котором говорится о проведении учений из-за "высокой террористической угрозы в Крыму".

Фейк российских ФСБ / Фото из сети

Те, кто читает наш сайт регулярно, заметит, что это фейк. Кроме того, 17 марта у нас на сайте такой новости и близко не было, что можно проверить в поиске архиве новостей.

Тогда же возникает вопрос – а какой в этом всем смысл? Все просто – спецслужбы запустили целую кампанию о том, что в украинских СМИ распространяют фейки о подготовке терактов в Крыму россиянами. Оккупационная администрация и разные коллаборанты брались опровергать этот "фейк" и называли его попыткой украинцев запугать жителей временно оккупированного полуострова. То есть ФСБ решила играть на опережение – сделать якобы новость из украинских СМИ о своих планах и представить ее как фейк.

"Опровержение фейка" вдруг исчезло

Источники 24 Канала в спецслужбах отмечают, что эта ситуация довольно странная, ведь на опровержении фейка история не заканчивается. Теперь все сообщения о якобы фейке начали исчезать – сообщения удаляют из соцсетей. Однако Интернет все помнит.

Например, свое сообщение уже удалил "начальник управления информационной политики" оккупационной администрации Симферополя Андрей Черниченко. Со страницы администрации сообщение также исчезло.



Удалено сообщение об "опровержении фейка" / Скриншот

Почему ФСБ пытается стереть свой фейк? Украинские спецслужбы имеют несколько версий. Первая – нервозность кремлевских структур, пытающихся убеждать, что "все идет по плану" и "паники нет", а на деле на крымских побережьях роют окопы. Второй вариант – визит Путина в Крым, из-за чего планы ФСБ были испорчены.

Возможно, причиной стал визит Путина, поскольку наличие информации о "терактах в Крыму", которые "ФСБ совершить не позволят" могло испортить поездку вождя. Ведь в "документе" указаны даты 16 - 25 марта, а сама "новость 24 Канала" датирована 17 марта. Однако, учитывая, секретность поезда, возможно, и готовилась какая-то масштабная спецоперация по обвинению украинских спецслужб в терроризме, но ее отменили "на взлете" из-за приезда Путина,

– говорят в украинских спецслужбах.

Однако есть еще и версия о том, что силовые и властные структуры России конфликтуют между собой и это одна из частей конфликта, ибо как для самого фейка, так и для его опровержения публикация полного текста приказа не необходима.

В то же время должны отметить, что выбрав для создания своего фейка 24 Канал, российские спецслужбы в очередной раз показали, насколько им донимает работа нашей команды. Мы можем только считать это комплиментом и отличием того, что мы все делаем правильно.

Оккупанты в Крыму что-то задумали

В начале марта оккупационная администрация Крыма объявила о введении комендантского часа в регионе и контроль продуктов. По данным украинских спецслужб, причиной такого решения мог стать страх россиян перед "украинскими диверсантами". Однако с такой же вероятностью эти действия могли быть направлены на усиление мобилизационных мер на оккупированном полуострове.

И наконец, самым плохим вариантом украинские спецслужбы назвали подготовку терактов россиянами и обвинение Украины, по образцу теракта на Каширском шоссе в Москве в 1999 году, причиной которого стала взрывчатка, заложенная в подвале под видом мешков с сахаром. Официальная российская версия утверждает, что теракты профинансированы руководителями незаконного вооруженного формирования Исламский институт "Кавказ". Однако немало теорий о том, что за терактами стоят ФСБ и Владимир Путин, которые решили таким образом запугать россиян на фоне конфликта в Дагестане и Ичкерии.

Вероятность воплощения такого же сценария во временно оккупированном Крыму, к сожалению, тоже существует.