Видео снимали в тылу Донецка, – Жданов разнес фейк россиян, где "ВСУ стреляли в авто женщины"

27 марта российское инфопространство заполонило видео, где якобы "украинский боец угрожает женщине с ребенком". В этом фейке есть миллион проколов.

О них в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он подробно охарактеризовал несколько из них.

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Где колонна?

Главная проблема в этой фейковой истории – якобы женщина обогнала колонну ВСУ. Это стало причиной, чтобы остановить ее автомобиль. Впрочем, Олег Жданов указывает на интересную деталь – пустую дорогу.

"Колонны мы не видим вообще. Дорога пустая, никаких машин и вдруг ее останавливают. По идее, в машине женщины стоит регистратор – колонна должна быть зафиксирована и ее можно было бы показать", – отметил он.

Олег Жданов об очередном фейке россиян: смотреть видео

Кто разрешил регистратор?

Еще в прошлом году в Украине действует запрет на использование видеорегистраторов во всех регионах. Он обусловлен соображениями безопасности в условиях военного положения.

"У всех современных гаджетов есть GPS-маркировка. Не составило большого дела вытащить данные координат. Это видео снималось примерно в 20 километрах от позиций ВСУ на оккупированных территориях. То есть это был тыл Донецка", – пояснил Жданов.

Что не так с символикой?

Маркировку на авто "военных", которое попало в кадр, эксперт разделяет на две части. Первую украинские защитники не использовали никогда. Вторую – очень давно.

Потому это не может быть событиями 2023 года. У России в составлении этих фейков прокол на проколе,

– резюмировал Олег Жданов.

Что известно о российском фейке с видео, где "ВСУ стреляли в авто женщины"