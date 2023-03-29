Про них у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він детально охарактеризував декілька з них.
Дивіться також Починають легалізацію репарацій, – політолог про пропозицію Сімоньян "викупити частину України"
Де колона?
Головна проблема у цій фейковій історії – буцімто жінка обігнала колону ЗСУ. Це стало причиною, аби зупинити її авто. Утім, Олег Жданов вказує на цікаву деталь – порожню дорогу.
"Колони ми не бачимо взагалі. Дорога порожня, жодних машин і раптом її зупиняють. За ідеєю, в машині жінки стоїть реєстратор – колона мала б бути зафіксована і її можна було б показати", – відзначив він.
Олег Жданов про черговий фейк росіян: дивитись відео
Хто дозволив рєєстратор?
Ще минулого року в Україні діє заборона на використання відеореєстраторів у всіх регіонах. Вона зумовлена міркуваннями безпеки в умовах воєнного стану.
"Всі сучасні гаджети мають GPS-маркування. Не склало великої справи витягнути дані координат. Це відео знімалося приблизно в 20 кілометрах від позицій ЗСУ на окупованих територіях. Тобто це був тил Донецьку", – пояснив Жданов.
Що не так із символікою?
Маркування на авто "військових", яке потрапило в кадр, експерт розділяє на дві частини. Першу українські оборонці не використовували ніколи. Другу – дуже давно.
Тому це не може бути подіями 2023 року. В Росії у складанні цих фейків прокол на проколі,
– резюмував Олег Жданов.
Що відомо про російський фейк з відео, де "ЗСУ стріляли в авто жінки"
- Росіяни показали відео, де "українські військові" зупиняють авто жінки з дитиною начебто за те, що вона обігнала колону ЗСУ. Розмова відбувалася на підвищених тонах, кульмінацією якою стали звуки пострілів. Зазначимо, всі "події" розгорталися за кадром, оскільки оприлюднене відео буцімто зняте на відеореєстратор.
- Бійці розвідки на основі відкритих джерел OSINT знайшли ймовірне місце зйомки. Це поблизу тимчасово окупованої Макіївки, про що згодом повідомило й ГУР. Управління навело основні факти, які яскраво підтверджують, що відео – фейк.
- Самі ж росіяни почали визнавати, що побачили чергову постановку і тролили її творців.