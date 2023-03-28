Про це в коментарі 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній. Він зазначив, що було вже рішення ООН щодо виплати репарацій Україні, за яке проголосували багато країн, зокрема, Угорщина та Туреччина. Тим часом пропагандистка пропонує "викупити українські землі" за арештовані 300 мільярдів доларів.

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"Думаю, що головне слово, що вони легалізують, що таке "репарації". Ніхто нікого продавати не буде", – заявив він.

Політолог переконаний, що дуже добре, що росіяни починають легалізовувати сам факт, що Росія за щось буде платити. Він впевнений, що це невипадково, адже на російському телебаченні нічого випадкового немає.

"Тим більше з вуст пані Сімоньян, яка очолює Russia Today. Одна з "топових" пропагандистів. Так що, добрий початок", – розказав він.

Стара російська риторика

Маргарита Сімоньян заявила, що Росії потрібні ті, "хто нібито хоче бути з ними". Мовляв, Львів їм не потрібен. Тарас Загородній зауважив, що те, що говорить російська пропагандистка – це стара російська стратагема.

Вони планували захопити всю Україну, але Захід України вони не збиралися захоплювати, тобто по Збручу. Це у них давня історія. "Західну Україну ми віддаємо Європі, а все інше – забираємо собі",

– заявив політолог.

Чи починає Росія легалізовувати репарації: дивіться відео

Київ – "ядро" Російської імперії

На його думку, росіянам все одно потрібен Київ. Адже ця імперія не може жити без власного "ядра", яке за кордоном.

"А Київ для них є "ядром імперії", від якого ще з часів Івана III, вони почали будувати свою міфологію. Навколо якого будувалася імперія, що вони є "спадкоємцями" Володимира Хрестителя", – розповів він.

Через це, переконаний Загородній, Україна є дуже важливим "елементом" існування Російської імперії.

"Тому, Київ, звичайно, потрібен. І від цього вони не відступляться, бо є таке поняття як "ядро імперії". От "ядро імперії" не може бути за кордоном", – наголосив він.

Усе через те, вважає політолог, що без цього "скрепна" структура російського народу та імперії починає руйнуватися. І росіяни чудово розуміють, на чому побудована їхня імперія.

За його словами, Путін на перших етапах намагався відступити саме від питання Київської Русі. Мовляв, чи є Росія її спадкоємицею.

"Але вони не змогли цього зробити, адже настільки вкорінена в їхній історії прив’язка до Києва, що вони не можуть тут нічого зробити. І вони змушені для існування власної імперії воювати, зокрема, націлюватися на Київ", – підсумував він.

Що відбувається в російській пропаганді