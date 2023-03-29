О них в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он подробно охарактеризовал несколько из них.
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Где колонна?
Главная проблема в этой фейковой истории – якобы женщина обогнала колонну ВСУ. Это стало причиной, чтобы остановить ее автомобиль. Впрочем, Олег Жданов указывает на интересную деталь – пустую дорогу.
"Колонны мы не видим вообще. Дорога пустая, никаких машин и вдруг ее останавливают. По идее, в машине женщины стоит регистратор – колонна должна быть зафиксирована и ее можно было бы показать", – отметил он.
Олег Жданов об очередном фейке россиян: смотреть видео
Кто разрешил регистратор?
Еще в прошлом году в Украине действует запрет на использование видеорегистраторов во всех регионах. Он обусловлен соображениями безопасности в условиях военного положения.
"У всех современных гаджетов есть GPS-маркировка. Не составило большого дела вытащить данные координат. Это видео снималось примерно в 20 километрах от позиций ВСУ на оккупированных территориях. То есть это был тыл Донецка", – пояснил Жданов.
Что не так с символикой?
Маркировку на авто "военных", которое попало в кадр, эксперт разделяет на две части. Первую украинские защитники не использовали никогда. Вторую – очень давно.
Потому это не может быть событиями 2023 года. У России в составлении этих фейков прокол на проколе,
– резюмировал Олег Жданов.
Что известно о российском фейке с видео, где "ВСУ стреляли в авто женщины"
- Россияне показали видео, где "украинские военные" останавливают авто женщины с ребенком вроде бы за то, что она обогнала колонну ВСУ. Разговор проходил на повышенных тонах, кульминацией которого стали звуки выстрелов. Все "события" разворачивались за кадром, поскольку обнародованное видео якобы снято на видеорегистратор.
- Бойцы разведки на основе открытых источников OSINT обнаружили вероятное место съемки. Это вблизи временно оккупированной Макеевки, о чем впоследствии сообщило и ГУР. Управление привело основные факты, ярко подтверждающие, что видео – фейк.
- Сами же россияне начали признавать, что увидели дежурную постановку и троллили ее создателей.