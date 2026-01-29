На Буковині під час перевірки документів мобілізували священника УПЦ МП
- На Буковині під час перевірки документів мобілізували священника УПЦ МП Олега Остафюка.
- Після проходження військово-лікарської комісії його направили до навчального центру для підготовки до служби.
На Буковині неподалік Чернівців під час перевірки документів на блокпості мобілізували священника УПЦ МП. Він не мав підстав для відстрочки й був визнаний придатним до служби.
Його направили до навчального центру після проходження медкомісії. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.
Що відомо про мобілізацію священника МП?
У Чернівецькій області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів затримали та мобілізували протоієрея Олега Остафюка – священника Чернівецько-Бучацької єпархії УПЦ МП.
Священнослужитель не мав підстав для відстрочки від служби – він не оформив військово-облікові документи та не оновив свої дані в електронному обліку Резерв+, що є обов’язковим для військовозобов’язаних під час війни.
Остафюка визнали придатним до служби після проходження військово-лікарської комісії, а потім направили до навчального центру для подальшої підготовки до служби.
Місцеві прихильники УПЦ МП спочатку повідомили про випадок у соціальних мережах, але ці пости були видалені згодом.
Чи підпадають священнослужителі під мобілізацію?
Священнослужителі в Україні не мають автоматичного звільнення від мобілізації. Закон не передбачає для них загальної відстрочки лише на підставі релігійного сану чи служіння в церкві.
Відстрочка гарантована лише окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543.