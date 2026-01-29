На Буковине во время проверки документов мобилизовали священника УПЦ МП

На Буковине недалеко от Черновцов во время проверки документов на блокпосте мобилизовали священника УПЦ МП. Он не имел оснований для отсрочки и был признан годным для службы.

Его направили в учебный центр после прохождения медкомиссии. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.

Смотрите также Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, освобождает ли отсрочка от повестки

Что известно о мобилизации священника МП?

В Черновицкой области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов задержали и мобилизовали протоиерея Олега Остафюка – священника Черновицко-Бучацкой епархии УПЦ МП.

Священнослужитель не имел оснований для отсрочки от службы — он не оформил военно-учетные документы и не обновил свои данные в электронном учете Резерв+, что обязательно для военнообязанных во время войны.

Остафюка признали годным к службе после прохождения военно-врачебной комиссии, а затем направили в учебный центр для дальнейшей подготовки к службе.

Местные поклонники УПЦ МП сначала сообщили о случае в социальных сетях, но эти посты были удалены впоследствии.

Подпадают ли священнослужители под мобилизацию?

У священнослужителей в Украине нет автоматического освобождения от мобилизации. Закон не предусматривает для них всеобщей отсрочки только на основании религиозного сана или служения в церкви.

Отсрочка гарантирована только отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона №3543.