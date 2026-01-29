На Буковине во время проверки документов мобилизовали священника УПЦ МП
- В Буковине во время проверки документов мобилизовали священника УПЦ МП Олега Остафюка.
- После прохождения военно-врачебной комиссии его направили в учебный центр для подготовки к службе.
На Буковине недалеко от Черновцов во время проверки документов на блокпосте мобилизовали священника УПЦ МП. Он не имел оснований для отсрочки и был признан годным для службы.
Его направили в учебный центр после прохождения медкомиссии. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.
Что известно о мобилизации священника МП?
В Черновицкой области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов задержали и мобилизовали протоиерея Олега Остафюка – священника Черновицко-Бучацкой епархии УПЦ МП.
Священнослужитель не имел оснований для отсрочки от службы — он не оформил военно-учетные документы и не обновил свои данные в электронном учете Резерв+, что обязательно для военнообязанных во время войны.
Остафюка признали годным к службе после прохождения военно-врачебной комиссии, а затем направили в учебный центр для дальнейшей подготовки к службе.
Местные поклонники УПЦ МП сначала сообщили о случае в социальных сетях, но эти посты были удалены впоследствии.
Подпадают ли священнослужители под мобилизацию?
У священнослужителей в Украине нет автоматического освобождения от мобилизации. Закон не предусматривает для них всеобщей отсрочки только на основании религиозного сана или служения в церкви.
Отсрочка гарантирована только отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона №3543.