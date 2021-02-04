Труїли, судили, боялися: біографія російського політика Олексія Навального

2 лютого 2021 року російський суд замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний вирок на реальні 3,5 роки колонії. Навальний став символом протестів проти режиму Путіна та викривачем корупції в РФ, натомість українці не підтримують його через скандальну заяву щодо окупації Криму, втім обурені черговим порушенням прав людини в РФ.

Джерело: 24 канал

Що відомо про Олексія Навального – найвідомішого російського документаліста та ворога режиму Путіна – читайте у нашому матеріалі.

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Біографія Олексія Навального

Російському політику 44 роки. Він народився в родині вихідців з України у маленькому селі Бутинь, населення якого не досягає й до 200 людей. Це в Одинцовському районі Московської області.

У Росії він відомий як опозиційний політичний і громадський діяч. Має юридичну освіту, а першу популярність здобув завдяки своєму блогу на ютубі, де знімав розслідування про корупцію головних російських політичних осіб.

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Олексій одружений з Юлією Навальною. У подружжя є двоє – дочка Дарія і син Захар.

Політична діяльність Навального

Олексій Навальний почав свою політичну діяльність ще в далекому 2004 році. Тоді він очолював апарат московського відділення демократичної партії "Яблоко".

У 2009 році він працював позаштатним радником губернатора Кіровської області Микити Бєлих. Навальний пробув на цій посаді всього 4 місяці.

Чи не найвище його політичне досягнення було у 2013 році. Тоді Олексій Навальний брав участь у виборах мера Москви й зайняв друге місце, набравши 27,24% голосів. Перемогу здобув "єдинорос" Сергій Собянін, що набрав понад 51% голосів.

У 2018 році Навальний покладав великі надії на президентські вибори в Росії. Втім тоді за найкращими традиціями Путіна й Лукашенка опозиційного кандидата банально не допустили до виборів.

Олексій Навальний і Україна

Сам Олексій Навальний ще у 2012 році заявляв, що він – наполовину росіянин, а наполовину українець. Мовляв, багато його родичів походять з Києва й області.

Втім після початку війни Росії з Україною Навального звинуватили в імперіалістичних поглядах. Зокрема через заяву, що в анексованому Криму слід провести "новий нормальний референдум".

Ідея полягає в тому, що волевиявлення має бути не під дулами автоматів, аби його визнали у всьому світі. Втім навіть новий референдум не відповідає ні міжнародному праву, ні українському чи російському законодавству.

Олексій Навальний про анексію Криму: дивіться відео

Отруєння Навального

Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року.

Літак терміново зупинили в Омську, де Навального госпіталізували. У лікарні його під'єднали до апарату штучного дихання – політик впав у кому.

Оточення опозиціонера заявило про можливе отруєння невідомим токсином – тоді ж стало відомо, що Навальному могли підсипати отруту до чаю в аеропорті. Також зникли деякі речі політика.

Після цього Навального доправили до Німеччини – до відомої клініки "Шаріте" (в цей час там перебував Геннадій Кернес).

Німецькі лікарі підтвердили припущення про отруєння та встановили, що цей був препарат з сумно відомої "родини" – групи інгібіторів холінестерази "Новачок". 2 вересня 2020 року діагноз Навального особисто оприлюднила канцлерка Німеччина Ангела Меркель.

Таким чином, було офіційно визнано, що росіянина отруїли унікальною речовиною, яка є виключно у розпорядженні російських спецслужб. Ба більше, саме "Новачком" російські шпигуни труїли Скрипалів у Великій Британії та інших своїх ворогів. Згодом до аналогічних висновків прийшли фахівці з Франції та Фінляндії.

Незабаром слова Меркель були підкріплені новими доказами та свідченнями виконавців замаху.

Після того як Навального вивели з коми він разом з журналістами Bellingcat провели власне розслідування злочину. Його результатом стало відео з промовистою назвою "Я зателефонував своєму вбивці, він все визнав".

Дивіться легендарне розслідування про отруєння Навального:

Ролик, який було викладено на ютюб 21 грудня 2020 року, миттєво став хітом соцмереж. У ньому Навальний розкрив імена своїх вбивць-невдах, а один з них – кадровий офіцер російських спецслужб навіть розповів як все було. Зокрема, про сині труси Навального.

Розслідування спровокували грандіозний міжнародний скандал.

Повернення до Росії, Палац Путіна та "суд"

17 січня 2021 року Навальний повернувся до Росії й одразу був затриманий силовиками. Виявилось, що поки Навальний був у комі, він не відвідував дільничного, чим порушив умови свого умовного строку, який отримав по сфабрикованій справі "Ів Роше". Таким чином, російська влада забажала “закрити” опозиціонера, змінивши умовний термін на реальний.

Затримання Навального та його подальший арешт спровокували невдоволення серед росіян. Воно ще більше посилилося, коли Навальний 19 січня 2021 виклав на ютюб поки своє найпопулярніше розслідування – про таємний палац Путіна.

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Майже двогодинний фільм про палац правителя Росії у Геленджику за 100 000 000 000 рублів подивились понад 100 000 000 людей. Щоправда, лише мала частина глядачів вийшла на вулиці російських міст 23 січня з вимогою звільнення опозиціонера. Виступи були жорстоко придушені – сотні людей було затримано, десятки – кинуто за ґрати.

Палац Путіна - дивіться фільм-розслідування Навального:

2 лютого 2021 року – відбувся суд над Навальним. Він цілком прогнозовано не визнав отруєння та кому аргументами, які могли б применшити чи нівелювати провину Навального, тому умовний термін замінили на реальний. Навальний отримав новий вирок – 3,5 роки колонії. Оскільки він майже рік відбув під домашнім арештом – Навальному залишиться відсидіти 2,8 року. А ще сплатити 500 000 рублів штрафу.

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Вирок Навальному, а також масове та системне порушення елементарних прав людини, що призвели до масових репресій проти власних громадян, різко засудили у цивілізованих країнах. Представники провідних держав світу закликали негайно звільнити Олексія Навального.

Найближчим часом проти Росії будуть введені нові санкції. Цілком можливо, що "справа Навального" призведе до появи нового аналогу "Списку Магнітського".