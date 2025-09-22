Українські захисники встановили державні прапори в Олексіївці Сумської області. Контроль над населеним пунктом поступово відновлюють оборонці.

ЗСУ стримують спроби росіян штурмувати позиції. Про це пише 24 Канал з посиланням на 225-й окремий штурмовий батальйон.

Звільнення Олексіївки на Сумщині: що відомо?

Українські сили оборони 21 вересня повідомили, що в різних частинах Олексіївки Сумської області встановили державні прапори. Це свідчить про поступове відновлення контролю над населеним пунктом.

Під ниття російських адмінів у різних точках Олексіївки Сумської області з'являються українські прапори,

– йдеться в повідомленні.

Звільнення Олексіївки на Сумщині: дивіться відео

Російські підрозділи намагаються утримати позиції, проте їхні зусилля є марними. Українські захисники ліквідовують окупантів, які не мають можливості відступити.

За даними ЗСУ, російські солдати перебувають у тяжкому становищі – без достатніх запасів води та їжі.

