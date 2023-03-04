Жінка року за версією TIME з України пояснила скандальні слова про зброю для армії

Українська правозахисниця Олена Шевченко, яка стала однією з 12 "Жінок року" за версією Time, пояснила свою позицію щодо збору грошей на озброєння для ЗСУ.

Зауважимо, що Олена Шевченко – українська правозахисниця, ЛГБТ-активістка та голова громадської організації "Інсайт". Українка стала однією з 12 жінок, які опинились у списку лідерок, що "працюють над більш рівноправним світом".

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Шевченко заявила, що для неї велика честь отримати премію "Жінка року" від Time.

Бути у цьому списку важлива перемога та визнання для України! Пишаюся бути в одному списку з Кейт Бланшет, Меган Рапино, Анжелою Бассет та іншими видатними жінками. Я присвячую цю перемогу усім невидимим жінкам України, які роблять неможливе, наближаючи нашу перемогу,

– прокоментувала нагороду Шевченко.

Скандал з висловлюванням щодо зброї

Також Шевченко пояснила свої слова щодо зброї, які наразі активно обговорюють у соцмережах. Річ у тім, що у 2014 році Олена Шевченко заявила, що "їхня спільнота не інвестує у війну", тому не збирає гроші на озброєння військових.

Тож, наразі їй довелось чітко пояснити свою позицію. На її думку, зброю України повинні дати. Вона також прикріпила скрін свого поста за 20 квітня, в якому закликала користувачів до флешмобу, який мав би спонукати союзників України передати необхідне озброєння.



Шевченко закликала союзників передати зброю Україні / Скриншот з фейсбуку правозахисниці

Правозахисниця проти "гонки озброєнь"

Водночас додала, що все ще вважає, що найбільші прибутки таких країн, як Росія, Китай та інших агресорів йдуть від продажу зброї.

Я знаю, що багато хто продає Росії зброю, бо це "великий бізнес і прибутки", попри будь-які санкції, бо це гроші! Ринок зброї – це те, що підживлює загарбників у різних країнах світу. Зараз нам віддають те, що списали в інших країнах, натомість вони отримують новітнє озброєння, на якому хтось вже заробляє і так було завжди. І я вважаю це несправедливим,

– написала правозахисниця.

Вона наголосила, що "світ має вибудувати систему міжнародної безпеки, а не збагачувати окремих олігархів за рахунок гонки озброєнь".

Шевченко також пояснила, як їхня організація допомагає фронту. Мова про передачу ЗСУ аптечок, спальників, турнікетів та інших медичних матеріалів й засобів гігієни.

Зауважте! Ще у 2017 році Шевченко заснувала організацію Insight. За ці роки жінка стала однією з найвідоміших та найвпливовіших активісток України. Упродовж останніх 5 років вона пережила 7 нападів.

За даними Insight, у 2022 році Олена Шевченко та її колеги зібрали волонтерської допомоги на понад 400 тисяч доларів від різних донорів та кампаній.