У Time наголосили, що Шевченко бореться за найвразливіші верстви населення в Україні. За оцінками активістки, упродовж 2022 року їй та її колегам вдалося зібрати 400 тисяч доларів.

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За ці гроші купували усе необхідне: від аптечок до гормонів для трансгендерних людей.

Шевченко наголосила: її мета – показати, наскільки активні представники ЛГБТ-спільноти на різних лініях фронту.

Окрім того, під час повномасштабної війни гендерні стереотипи набули зовсім іншого виміру. Жінки захищають Україну у ЗСУ, активно волонтерять та наближають перемогу.

Це щоденна боротьба. Треба нагадувати людям, що жінки – це не люди, яким просто потрібно народжувати нових солдатів і піклуватися про наших героїв,

– заявила Шевченко.

Ще у 2017 році Шевченко заснувала організацію Insight. За ці роки жінка стала однією з найвідоміших та найвпливовіших активісток України. Упродовж останніх 5 років вона пережила 7 нападів.