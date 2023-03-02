В Time подчеркнули, что Шевченко борется за самые уязвимые слои населения в Украине. По оценкам активистки, за 2022 год ей и ее коллегам удалось собрать 400 тысяч долларов.

Обратите внимание Отправят за решетку за видео в TikTok: в Беларуси задержали женщину, поддержавшую Украину

За эти деньги покупалось все необходимое: от аптечек до гормонов для трансгендерных людей.

Шевченко подчеркнула: ее цель – показать, насколько активны представители ЛГБТ-сообщества на разных линиях фронта.

Кроме того, во время полномасштабной войны гендерные стереотипы приобрели совсем другое измерение. Женщины защищают Украину в ВСУ, активно волонтерят и приближают победу.

Это ежедневная борьба. Надо напоминать людям, что женщины – это не люди, которым просто нужно рожать новых солдат и заботиться о наших героях,

– заявила Шевченко.

Еще в 2017 году Шевченко учредила организацию Insight. За эти годы женщина стала одной из самых известных и влиятельных активисток Украины. За последние 5 лет она пережила 7 нападений.