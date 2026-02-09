В Україні запрацював кабінет пацієнта: подати декларацію з лікарем тепер можна онлайн
- В Україні запущено кабінет пацієнта, що дозволяє подавати декларацію з лікарем та оновлювати персональні дані онлайн.
- Кабінет доступний для всіх повнолітніх громадян України і підлітків від 14 років з електронним підписом, з можливістю керування доступами і пошуку лікаря.
З понеділка, 9 лютого, в Україні запрацював кабінет пацієнта. Українці відтепер зможуть подавати декларацію з лікарем й оновлювати персональні дані онлайн – без відвідування медзакладів.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Дивіться також У Мінцифрі розповіли, як скористатися програмою скринінгу здоров'я для українців 40+
Що відомо про онлайн-сервіс кабінет пацієнта?
У понеділок стало відомо про успішне завершення бета-тестування кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Цифрову платформу перевірили спільно з пацієнтами та медичними працівниками, після чого сервіс став готовим до масштабування.
У МОЗ повідомили, що кабінет пацієнта доступний для всіх повнолітніх громадян України, а також для підлітків віком від 14 до 18 років, якщо ті мають власний електронний підпис. Уточнюємо, що підлітки можуть самостійно входити в систему та переглядати свої дані, а за умови офіційно підтвердженої самостійності – подавати декларацію з лікарем та вносити зміни до персональної інформації.
За словами заступниці міністра охорони здоров'я України Марії Карчевич, розвиток онлайн-сервісів у медицині є частиною системної роботи над тим, щоб сфера охорони здоров'я була зручною, зрозумілою та доступною для пацієнтів.
Які функції будуть доступні у електронному кабінеті пацієнта?
Наразі в особистому кабінеті пацієнта доступні такі функції:
- перегляд і оновлення персональних даних,
- інформація про чинні та попередні декларації з лікарем,
- онлайн-пошук лікаря, подання декларації без візиту до медзакладу,
- керування доступами до електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку персональних даних.
Важливо! Зараз у кабінеті пацієнта доступні лише персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів та діагнозів з'являтиметься поступово – на наступних етапах.
Як ввійти в електронний кабінет?
Увійти до кабінету пацієнта можна через спеціальні електронні кабінети. Для цього необхідно обрати зручну платформу – державний е-кабінет національної системи ЕСОЗ чи пацієнтську інформаційну систему, розроблену приватними сервісами.
У МОЗ зауважили, що основні функції є однаковими для обох варіантів, втім приватні кабінети все ж можуть пропонувати власні додаткові послуги.
Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.
Програма "Скринінг здоров'я 40+": що відомо?
З 1 січня в Україні запущено програму "Скринінг здоров’я 40+", яка дозволяє громадянам від 40 років безкоштовно перевірити своє здоров'я.
Програма охоплює всіх українців, яким станом на 1 січня 2026 року виповнилося 40 років, а також тих, хто досягне цього віку протягом року.
Кожному учаснику надається 2000 гривень для оплати медичних послуг, які можна отримати через застосунок Дія або у відділеннях банків та ЦНАПів.