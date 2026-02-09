В Україні запрацював кабінет пацієнта: подати декларацію з лікарем тепер можна онлайн

З понеділка, 9 лютого, в Україні запрацював кабінет пацієнта. Українці відтепер зможуть подавати декларацію з лікарем й оновлювати персональні дані онлайн – без відвідування медзакладів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Що відомо про онлайн-сервіс кабінет пацієнта?

У понеділок стало відомо про успішне завершення бета-тестування кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Цифрову платформу перевірили спільно з пацієнтами та медичними працівниками, після чого сервіс став готовим до масштабування.

У МОЗ повідомили, що кабінет пацієнта доступний для всіх повнолітніх громадян України, а також для підлітків віком від 14 до 18 років, якщо ті мають власний електронний підпис. Уточнюємо, що підлітки можуть самостійно входити в систему та переглядати свої дані, а за умови офіційно підтвердженої самостійності – подавати декларацію з лікарем та вносити зміни до персональної інформації.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я України Марії Карчевич, розвиток онлайн-сервісів у медицині є частиною системної роботи над тим, щоб сфера охорони здоров'я була зручною, зрозумілою та доступною для пацієнтів.

Які функції будуть доступні у електронному кабінеті пацієнта?

Наразі в особистому кабінеті пацієнта доступні такі функції:

перегляд і оновлення персональних даних,

інформація про чинні та попередні декларації з лікарем,

онлайн-пошук лікаря, подання декларації без візиту до медзакладу,

керування доступами до електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку персональних даних.

Важливо! Зараз у кабінеті пацієнта доступні лише персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів та діагнозів з'являтиметься поступово – на наступних етапах.

Як ввійти в електронний кабінет?

Увійти до кабінету пацієнта можна через спеціальні електронні кабінети. Для цього необхідно обрати зручну платформу – державний е-кабінет національної системи ЕСОЗ чи пацієнтську інформаційну систему, розроблену приватними сервісами.

У МОЗ зауважили, що основні функції є однаковими для обох варіантів, втім приватні кабінети все ж можуть пропонувати власні додаткові послуги.

Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.

