9 февраля, 18:35
В Украине заработал кабинет пациента: подать декларацию с врачом теперь можно онлайн

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В Украине запущен кабинет пациента, позволяющий подавать декларацию с врачом и обновлять персональные данные онлайн.
  • Кабинет доступен для всех совершеннолетних граждан Украины и подростков от 14 лет с электронной подписью, с возможностью управления доступами и поиска врача.

С понедельника, 9 февраля, в Украине заработал кабинет пациента. Украинцы отныне смогут подавать декларацию с врачом и обновлять персональные данные онлайн – без посещения медучреждений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Что известно об онлайн-сервисе кабинет пациента?

В понедельник стало известно об успешном завершении бета-тестирования кабинета пациента в электронной системе здравоохранения. Цифровую платформу проверили совместно с пациентами и медицинскими работниками, после чего сервис стал готовым к масштабированию.

В Минздраве сообщили, что кабинет пациента доступен для всех совершеннолетних граждан Украины, а также для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, если те имеют собственную электронную подпись. Уточняем, что подростки могут самостоятельно входить в систему и просматривать свои данные, а при условии официально подтвержденной самостоятельности – подавать декларацию с врачом и вносить изменения в персональной информации.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Марии Карчевич, развитие онлайн-сервисов в медицине является частью системной работы над тем, чтобы сфера здравоохранения была удобной, понятной и доступной для пациентов.

Какие функции будут доступны в электронном кабинете пациента?

Сейчас в личном кабинете пациента доступны следующие функции:

  • просмотр и обновление персональных данных,
  • информация о действующих и предыдущих декларациях с врачом,
  • онлайн-поиск врача, подача декларации без визита в медучреждение,
  • управление доступами к электронным кабинетам, которым вы предоставили разрешение на обработку персональных данных.

Важно! Сейчас в кабинете пациента доступны только персональные данные и декларации. Доступ к медицинской карте, в частности анализов, рецептов и диагнозов будет появляться постепенно – на следующих этапах.

Как войти в электронный кабинет?

Войти в кабинет пациента можно через специальные электронные кабинеты. Для этого необходимо выбрать удобную платформу – государственный е-кабинет национальной системы ЕСОЗ или пациентскую информационную систему, разработанную частными сервисами.

В Минздраве отметили, что основные функции одинаковы для обоих вариантов, впрочем частные кабинеты все же могут предлагать собственные дополнительные услуги.

Посмотреть перечень всех верифицированных е-кабинетов и выбрать удобный можно по ссылке.

Программа "Скрининг здоровья 40+": что известно?

  • С 1 января в Украине запущена программа "Скрининг здоровья 40+", которая позволяет гражданам от 40 лет бесплатно проверить свое здоровье.

  • Программа охватывает всех украинцев, которым по состоянию на 1 января 2026 года исполнилось 40 лет, а также тех, кто достигнет этого возраста в течение года.

  • Каждому участнику предоставляется 2000 гривен для оплаты медицинских услуг, которые можно получить через приложение Дія или в отделениях банков и ЦНАПов.