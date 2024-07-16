Завершення терміну оновлення даних: які наслідки чекають на тих, хто не встиг до 16 липня

Всі військовозобов'язані громадяни України до 16 липня 2024 року повинні оновити свої військово-облікові дані в ТЦК, ЦНАП чи Резерв+. У разі недотримання норм закону від завтра територіальні центри комплектування мають право притягувати до адміністративної відповідальності людей, які не оновили свої дані.

За відмову від оновлення даних доведеться сплатити штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів 24 Каналу, чи можна оновити дані після 16 липня та що буде з тими, хто не встиг.

Важливо Кого з військовозобов'язаних після 16 липня можуть оголосити у розшук

Що чекає тих, хто не оновив дані

До сьогоднішнього дня, 16 липня, включно військовозобов'язані громадяни, які стоять на військовому обліку, мають оновити свої дані. Далі громадянам, які цього не зробили, ТЦК скерують повістку. Зокрема, тепер її можуть надсилати Укрпоштою.

Якщо й після цього особа не уточнить дані, то вона може бути подана в розшук через органи Національної поліції, а також може бути скерована вимога про прибуття,

– зазначив Золотухін.

Після цього територіальні центри комплектування матимуть право звертатися до суду, аби обмежити такій особі право керування транспортними засобами на період поки вона не прийде в ТЦК для оновлення даних. У разі доведення, що військовозобов'язаний навмисно ухиляється від проходження служби, отримує повістки й не з'являється, то проти нього може бути розпочате кримінальне провадження.

Не можна отримувати нескінченну кількість штрафів й просто їх сплачувати. Адже такі дії надалі можуть бути кваліфіковані за кримінальним кодексом України,

– зауважив юрист у питаннях армії та проходження військової служби.

Чи можна оновити дані після 16 липня

Перед тим, як вводився закон, який запроваджував оновлення даних, багато представників Міноборони вказували на те, що особам, які були у ТЦК у квітні – травні 2024 року, не потрібно оновлювати дані.

Згодом Міністерство оборони повністю заперечило таку тезу своїх речників й вказало, що оновлювати дані мають усі від 18 травня до 16 липня включно.

У цьому випадку найкраще керуватися нормою закону, яка вказує на те, що якщо особа не встигла до 16 липня включно, то 17 липня на неї може бути накладено штраф,

– мовив Золотухін.

За його словами, те, що особа не з'явилася або не завантажила додаток й не оновила свої дані, не знімає з неї обов'язку оновлення цих даних. На таку особу може бути накладений штраф, адже вона порушила норми закону.

Як оскаржити накладений штраф

Втім, якщо особа доведе, що були поважні обставини, які зумовлювали те, що вона не змогла оновити свої дані, штраф не накладатимуть. На складання відповідних адміністративних матеріалів уповноважені начальники територіальних центрів комплектування.

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У такій ситуації саме представникам ТЦК слід доводити й пояснювати, зокрема письмово, причини того, чому особа не змогла вчасно оновити дані. Це робиться вже тоді, коли розпочато адміністративну процедуру притягнення до відповідальності.

Ці підстави не є вичерпними й чітко визначені законом. Відтак вони можуть трактуватися доволі суб'єктивно, на думку, тих чи інших представників ТЦК,

– додав юрист у питаннях армії та проходження військової служби.

Також військовозобов'язаний матиме право звернутися до місцевого суду за адресою свого місця реєстрації з адміністративним позовом про скасування такого штрафу.