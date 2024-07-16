Завершение срока обновления данных: какие последствия ждут тех, кто не успел до 16 июля

Все военнообязанные граждане Украины до 16 июля 2024 года должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦПАУ или "Резерв+". В случае несоблюдения норм закона с завтрашнего дня территориальные центры комплектования имеют право привлекать к административной ответственности людей, которые не обновили свои данные.

За отказ от обновления данных придется заплатить штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, можно ли обновить данные после 16 июля и что будет с теми, кто не успел.

Важно Кого из военнообязанных после 16 июля могут объявить в розыск

Что ждет тех, кто не обновил данные

До сегодняшнего дня, 16 июля, включительно военнообязанные граждане, которые стоят на воинском учете, должны обновить свои данные. Далее гражданам, которые этого не сделали, ТЦК направят повестку. В частности, теперь ее могут присылать Укрпочтой.

Если и после этого лицо не уточнит данные, то оно может быть подано в розыск через органы Национальной полиции, а также может быть направлено требование о прибытии,

– отметил Золотухин.

После этого территориальные центры комплектования будут иметь право обращаться в суд, чтобы ограничить такому лицу право управления транспортными средствами, на период пока оно не придет в ТЦК для обновления данных. В случае доказательства, что военнообязанный намеренно уклоняется от прохождения службы, получает повестки и не появляется, то против него может быть начато уголовное производство.

Нельзя получать бесконечное количество штрафов и просто их платить. Ведь такие действия в дальнейшем могут быть квалифицированы по уголовному кодексу Украины,

– отметил юрист в вопросах армии и прохождения военной службы.

Можно ли обновить данные после 16 июля

Перед тем, как вводился закон, который вводил обновление данных, многие представители Минобороны указывали на то, что лицам, которые были в ТЦК в апреле – мае 2024 года, не нужно обновлять данные.

Впоследствии Министерство обороны полностью опровергло такой тезис своих спикеров и указало, что обновлять данные должны все с 18 мая по 16 июля включительно.

В этом случае лучше руководствоваться нормой закона, которая указывает на то, что если лицо не успело до 16 июля включительно, то 17 июля на него может быть наложен штраф,

– сказал Золотухин.

По его словам, то, что лицо не появилось или не загрузило приложение и не обновило свои данные, не снимает с него обязанности обновления этих данных. На такое лицо может быть наложен штраф, ведь оно нарушило нормы закона.

Как обжаловать наложенный штраф

Впрочем, если лицо докажет, что были уважительные обстоятельства, которые обусловливали то, что она не смогла обновить свои данные, штраф не будут накладывать. На составление соответствующих административных материалов уполномочены начальники территориальных центров комплектования.

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В такой ситуации именно представителям ТЦК следует доказывать и объяснять, в частности письменно, причины того, почему лицо не смогло вовремя обновить данные. Это делается уже тогда, когда начата административная процедура привлечения к ответственности.

Эти основания не являются исчерпывающими и четко определены законом. Поэтому они могут трактоваться довольно субъективно, по мнению, тех или иных представителей ТЦК,

– добавил юрист в вопросах армии и прохождения военной службы.

Также военнообязанный будет иметь право обратиться в местный суд по адресу своего места регистрации с административным иском об отмене такого штрафа.