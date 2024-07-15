Как именно это будут делать, объяснил юрист Владимир Прядка. Также сказал, когда военнообязанного будут считать оповещенным, передает 24 Канал.

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Как повестки будут рассылать по почте

Юрист отметил, что начиная с 17 июля, представители ТЦК будут иметь право отправлять военнообязанным повестки по почте.

Повестки будут направляться средствами почтовой связи, заказным почтовым сообщением с описью вложения и уведомлением о вручении,

– рассказал Прядка.

Добавил, если гражданин обновил данные до 16 июля, повестка придет по указанному месту жительства. В противном случае – на адрес зарегистрированного или задекларированного.

Самая большая проблема этих повесток в том, что постановление №560 предусматривает, что для того, чтобы считать военнообязанного оповещенным такой повесткой, достаточно проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получения почтового отправления или проставления отметки об отсутствии лица по адресу,

– подчеркнул юрист.