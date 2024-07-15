Як саме це робитимуть, пояснив юрист Володимир Прядка. Також сказав, коли військовозобов'язаного будуть вважати оповіщеним, передає 24 Канал.

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Як повістки розсилатимуть поштою

Юрист зауважив, що починаючи з 17 липня, представники ТЦК матимуть право надсилати військовозобов'язаним повістки поштою.

Повістки будуть надсилатися засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим повідомленням з описом вкладення і повідомленням про вручення,

– розповів Прядка.

Додав, якщо громадянин оновив дані до 16 липня, повістка прийде за вказаним місцем проживання. У протилежному випадку – на адресу зареєстрованого чи задекларованого.

Найбільша проблема цих повісток у тому, що постанова №560 передбачає, що для того, аби вважати військовозобов'язаного оповіщеним такою повісткою, достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримання поштового відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою,

– наголосив юрист.