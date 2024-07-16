Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу єПитання розповіла, кого після 16 липня можуть оголосити у розшук.

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Кого можуть оголосити в розшук

Черногоренко розповіла, що якщо військовозобов'язаний після 16 липня ігноруватиме надіслані йому поштою повістки й не з'явиться до ТЦК та СП, після цього його можуть передати у розшук.

До цього терміну громадяни отримували повістки особисто під підпис. Однак тепер навіть якщо громадянин не розпишеться в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, то вони будуть вважатися врученим – за аналогією із процесом запрошення до суду.

Дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати й забезпечувати прозорість такого виконання,

– сказала заступниця міністра.

Як можна дізнатися, чи ви в розшуку

Катерина Черногоренко розповіла, що військовозобов'язаний зможе побачити інформацію про те, що він у розшуку, у мобільному застосунку Резерв+.