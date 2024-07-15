Що буде, якщо не оновив дані й не пройшов військово-лікарську комісію, в ефірі ТСН пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

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Що буде, якщо не оновив дані до 16 липня

"Якщо зустрілися з патрулем, вам можуть виписати оповіщення про те, що маєте з'явитися й уточнити свої дані. Приходите до ТЦК та СП, вам дають направлення на ВЛК, ви її проходите", – зазначила заступниця міністра.

Водночас наголосила, "цікавіший кейс", коли громадянин пройшов ВЛК, а дані про це не внесені, що є проблемою.

Тоді ми маємо в такому випадку вимагати від ТЦК та СП, можливо, через нашу технічну підтримку, можливо окремо, якщо у вас є така можливість, внести коректні дані в "Оберіг", щоб вони у вас відображалися і в "Оберегу" і в Резерв+,

– підкреслила Катерина Черногоренко.