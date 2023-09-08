Запрошення Москви до нових хвиль шантажу, – у МЗС відреагували на листування ООН з Росією

Генсек ООН Антоніу Гутерреш пропонував послаблення санкцій проти Росії взамін на функціонування зернової угоди. У МЗС України обурені цим фактом і закликають не вестися на шантаж Кремля.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу пояснив, які ризики несуть за собою такі рішення. Навіть у випадку скасування санкцій, Росія продовжуватиме тиснути на світову спільноту.

Дивіться також Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським

Кроки назустріч Росії неприпустимі

Олег Ніколенко наголошує, що Україна виступає категорично проти будь-яких спроб скасування санкції. Послаблення обмежень у відповідь на розблокування зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу.

Речник МЗС переконаний, що у світу є певні обов'язки, які вони не мають порушувати. Послаблення санкцій взамін на розблокування зернової ініціативи лише переконають Кремль, що той може робити все що завгодно.

Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки,

– заявив Ніколенко.

Також речник додав, що Україна готова продовжувати експорт зерна, зокрема в країни Африки та Азії. Це може продовжуватися у рамках Чорноморської зернової ініціативи або є через альтернативні маршрути.

В ООН пропонували послабити санкції проти Росії

Німецькі журналісти отримали доступ до листа генсека ООН Антоніу Гутерреша, у якому він пропонує Сєргєю Лаврову скасувати санкції проти Росії, щоб Москва відновила чорноморську ініціативу. Він зазвав це "чотирма конкретними наріжними каменями угоди між Секретаріатом ООН і Росією".

Першим послабленням мало б стати підключення державного "Російського аграрного банку" до системи SWIFT через дочірній банк RSHB Capital SA. Це допоможе обійти накладені обмеження.Також в ООН пропонували повністю застрахувати російські кораблі і товар, а також розморозити активи російських компаній, які займаються добривами.

Останнім пунктом у листі став дозвіл на швартування російських кораблів у країнах ЄС. Організація вже обговорила це з окремими портовими адміністраціями в Німеччині, Бельгії, Іспанії та Нідерландах.