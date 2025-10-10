Коли дощів в Україні стане менше
- До кінця тижня в Україні продовжуватимуться дощі, але їх обсяг поступово зменшуватиметься протягом вихідних.
- Температура залишатиметься прохолодною, з незначними змінами у швидкості вітру, небо здебільшого буде хмарним.
В Україні до кінця тижня 12 жовтня і надалі продовжуватимуться дощі. Утім, обсяг опадів у більшості областей поступово зменшуватиметься протягом вихідних.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зазначимо, що температура здебільшого залишатиметься прохолодною.
Коли дощі підуть на незначний спад?
Температурні показники протягом 10 – 12 жовтня не зазнають значних змін. Водночас опадів радше за все стане менше. За даними синоптиків, у п'ятницю у більшості областей вночі та вдень ще пройдуть помірні дощі.
Опади в Україні 10 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Вже у суботу, 11 жовтня, очікуються незначні дощі вночі та вдень. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Погода у майже всіх регіонах також залишатиметься здебільшого хмарною.
Опади в Україні 11 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
У неділю, 12 жовтня, вночі та вдень також пройдуть лише незначні дощі. Значних змін у температурах та поривах вітру у порівнянні з минулою добою не буде. Небо, згідно з даними синоптиків, теж буде хмарним.
Опади в Україні 12 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Про що синоптики повідомляли раніше?
- Раніше повідомляли, що 11 жовтня через антициклон очікується малохмарна погода і відсутність опадів. Подібну ситуацію прогнозували й для 12 жовтня, передбачаючи лише можливість туману вночі та вранці.
- Водночас впродовж найближчих кількох днів кардинальних змін у погоді в Україні не передбачають. Зазначалося, що у більшості регіонів надалі триватимуть опади, обсяг яких уже залежить від області.
- Зазначимо також, що у більшості західних та деяких центральних областях з 13 жовтня стовпчики термометрів вдень можуть впасти нижче 10 градусів тепла, водночас також можливі незначні дощі.