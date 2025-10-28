Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, – Свириденко

В уряді зазначили, що в Україні стартує опалювальний сезон. Найближчими днями в оселях українців увімкнуть опалення.

Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.

Коли в Україні починається опалювальний сезон 2025?

Свириденко зауважила, що наразі вже понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема дитячі садки, школи та лікарні підключили до опалення.

Також у 13 областях тепло частково подають і до житлових будинків. В інших регіонах підключення триватиме поступово, залежно від погодних умов.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.

До слова, 28 жовтня міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел повідомив, що країна надала Україні фінансову підтримку в розмірі 25 мільйонів євро для придбання обладнання, проведення аварійних ремонтів та закупівлі газу на опалювальний сезон.

Водночас прем'єр-міністрка підкреслила, що Росія продовжує системно й цілеспрямовано завдавати ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі України.

Втім, завдяки технічній готовності комунальних підприємств і злагодженим діям усіх профільних структур, країна змогла розпочати опалювальний сезон у заплановані терміни.

Понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 кілометрів теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров,

– прозвітувала Юлія Свириденко.

Вона додала, що наразі головним завданням уряду залишається забезпечення безперервного доступу громадян до базових послуг, а саме тепла, електроенергії та води.

Що відомо про ввімкнення опалення в домівках українців?