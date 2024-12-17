Україна переходить в оборону на Курщині, частину позицій втрачено, – The Economist

Українська армія зіштовхнулася із проблемами на Курщині, змушена призупиинити наступ і почати оборонятися. Росіяни на цьому напрямку мають значні переваги та проводять бої.

Про це 24 Канал пише з посиланням на The Economist. Ситуація стає складнішою через погодні умови та постійні атаки ворога.

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Росіяни "закручують гайки" ЗСУ та наступають

Як розповів журналістам командир артилерії 82-ї десантно-штурмової бригади Іван Бакрев, росіяни направили на Курський напрямок багато людей, артилерії та техніки. До того ж до боїв долучаються солдати Північної Кореї. Ворог постійно проводить механізовані та піхотні атаки.

Сержант 95-ї десантно-штурмової бригади Руслан Мокрицький зазначив, що протягом кількох годин росіяни можуть скинути до 40 планерних бомб на одну позицію. Але він зазначає, що українські військові навчилися реагувати на будь-які виклики, навіть на хімічні атаки.

Дощ, сльота, сніг, холод, багнюка, жуки, черв'яки, щури та планерні бомби…На Курщині смерть завжди поруч, вона практично тримає тебе за руку,

– сказав військовий.

The Economist підозрює, що Росія хоче швидко провести контрнаступ на Курщині, аби встигнути до інавгурації Дональда Трампа та розв'язати це питання до 20 січня. Україна, на думку журналістів, так само націлена зберегти за собою цю територію.

Україна втрачає позиції на Курщині

Станом на грудень ЗСУ втратила половину позицій на Курщині, що раніше були під їхнім контролем. На цій ділянці кожен підрозділ української армії перейшов в оборону. Відступ з території почався, коли Україна замінила елітні війська на менш загартовані, що на думку майора Івана Бакрева, було помилковим рішенням.

Нині росіяни намагаються відрізати основне угруповання ЗСУ від України, атакуючи зі східного та західного флангів.

Журналісти підкреслили, що ідея проведення Курської операції з'явилася "у момент відчаю для України, коли головнокомандувач Олександр Сирський опинився перед загрозою звільнення". Своєї мети – відвернути увагу війська від головних зусиль Росії в Донецькій області – вона не досягла, але коштувала втрат серед частини елітних українських військ.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року влада Курської області Росії заявила, що ЗСУ намагаються прорватися на територію регіону. Українським воїнам одразу вдалося захопити понад 11 населених пунктів у Суджанському районі. Планувалося, що війська зайдуть на російську територію раніше. Натомість несприятливі погодні умови дали можливість військам ЗСУ краще підготуватися.