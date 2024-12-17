Украина переходит в оборону на Курщине, часть позиций потеряна, – The Economist

Украинская армия столкнулась с проблемами в Курской области, вынуждена приостановить наступление и начать обороняться. Россияне на этом направлении имеют значительные преимущества и проводят бои.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на The Economist. Ситуация становится сложнее из-за погодных условий и постоянных атак врага.

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Россияне "закручивают гайки" ВСУ и наступают

Как рассказал журналистам командир артиллерии 82-й десантно-штурмовой бригады Иван Бакрев, россияне направили на Курское направление много людей, артиллерии и техники. К тому же, к боям присоединяются солдаты Северной Кореи. Враг постоянно проводит механизированные и пехотные атаки.

Сержант 95-й десантно-штурмовой бригады Руслан Мокрицкий отметил, что в течение нескольких часов россияне могут сбросить до 40 планерных бомб на одну позицию. Но он отмечает, что украинские военные научились реагировать на любые вызовы, даже на химические атаки.

Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планерные бомбы... На Курщине смерть всегда рядом, она практически держит тебя за руку,

– сказал военный.

The Economist подозревает, что Россия хочет быстро провести контрнаступление в Курской области, чтобы успеть до инаугурации Дональда Трампа и решить этот вопрос до 20 января. Украина, по мнению журналистов, так же нацелена сохранить за собой эту территорию.

Украина теряет позиции в Курской области

По состоянию на декабрь ВСУ потеряла половину позиций в Курской области, которые ранее были под их контролем. На этом участке каждое подразделение украинской армии перешло в оборону. Отступление с территории началось, когда Украина заменила элитные войска на менее закаленные, что по мнению майора Ивана Бакрева, было ошибочным решением.

Сейчас россияне пытаются отрезать основную группировку ВСУ от Украины, атакуя с восточного и западного флангов.

Журналисты подчеркнули, что идея проведения Курской операции появилась "в момент отчаяния для Украины, когда главнокомандующий Александр Сырский оказался перед угрозой увольнения". Своей цели – отвлечь внимание войска от главных усилий России в Донецкой области – она не достигла, но стоила потерь среди части элитных украинских войск.

Напомним, 6 августа 2024 года власти Курской области России заявили, что ВСУ пытаются прорваться на территорию региона. Украинским воинам сразу удалось захватить более 11 населенных пунктов в Суджанском районе. Планировалось, что войска зайдут на российскую территорию раньше. Зато неблагоприятные погодные условия дали возможность войскам ВСУ лучше подготовиться.