Як спецпідрозділи ГУР переграли росіян під Липцями та врятували Харків

Однією з важливих сторінок цієї війни стала зачистка лісу біля села Липці, проведена підрозділами активних дій ГУР МО України. Як українські сили переграли росіян у навичках та організації.

Ця операція, що тривала з травня по жовтень 2024 року змусила ворога коригувати стратегічні плани та перекидати під Липці резерви, які мали використовуватися для стримування українських військ на Курщині. Про свідчення учасників операції детальніше у великому матеріалі 24 Каналу.

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Як ГУР отримали перевагу над росіянами під Липцями

Завдяки зусиллям військових із "Кракена", "Артану", "Іноземного легіону", "Легіону Свобода Росії", а також бійців НГУ та ЗСУ, вдалося змусити російських військових відмовитися від ідеї наступу на Харків і обстрілів міста зі ствольної артилерії.

За словами спецпризначенців, операція здійснювалася за принципом "тактики салямі". Перші позиції ворога захоплювали бійці "Артану" та "Кракена", після чого "Іноземний легіон" та "ЛСР" заводили на ці позиції побратимів із "Хартії". Поступово ударні групи ГУР просувалися далі.

Бійці згадують, що штурми окремих ділянок тривали 3-4 доби, а потім ще кілька приблизно три дні витрачали на підтягування резервів, логістику та визначення наступних цілей.

Умови були надзвичайно складними: густі зарості, чисельний противник і постійний вогонь. Проте завдяки майстерності, злагодженню та якісному спорядженню українські військові взяли ліс під контроль. За словами Мюррея з "Іноземного легіону", вони не зіштовхнулися з російськими елітними військами. Тактика бою противника була примітивною. Лише зрідка дроноводи Росії виявляли креативність.

Коли по вас стріляють через густу рослинність, визначити якість супротивника складно. Вже під час аналізу дій ворога у післяопераційному періоді, ми бачили, наскільки часто вони атакували своїх, використовували невигадливі тактики. У переважній більшості ми діяли проти середньостатистичного російського солдата. Через природні особливості місцевості окупанти з позицій не могли відстежувати наші переміщення. Але протилежна сторона цієї проблеми полягає в тому, що вони знали, куди нам треба рухатися, де нас чекати,

– підкреслив Мюрей з "Іноземного легіону"

Коли росіяни зрозуміли масштаби загрози, вони намагалися зупинити наступ за допомогою вже більш професійних спецпризначенців із ГРУ. Вони отримали удар артилерією та дронами та швидко відступили з втратами.

Вже під кінець всієї операції мені довелося заводити на позиції двох хлопців із "Хартії". Ми мали пройти метрів 100 з одного окопу до іншого, проте трохи відхилилися з курсу. Почалася стрілянина. По нас працюють кулемети, автомати з глушниками. І роблять все далеко не так, як середньостатистичні окупанти. Нацгвардійці, яких заводив, були дуже навантажені спорядженням, їжею та БК, у мене залишалося не так багато набоїв. Коротше, довелося відкотитися назад і повторювати вихід через добу. У цей час якраз ГРУшників і розмотав хтось із суміжників,

– сказав ЛСРівець.

Згідно з відкритими даними, операція призвела до звільнення 400 гектарів лісового масиву на північ від Харкова. Росіяни втратили вбитими та пораненими майже цілий полк. Зачистка під Липцями послабила противника, росіянам навіть довелося відмовитися від перекидання резервів з Бєлгородщини на Курщину, що розвантажило наступ ЗСУ там.