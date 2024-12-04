Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Інструкції, що мають назву "Соблюдай честь до конца", детально описують, як військовослужбовцям окупаційної армії вчиняти самогубство за допомогою зброї чи гранати.

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Вказівки з "честі до кінця"

Солдатам радять у критичній ситуації стріляти собі у висок, підборіддя або у центр лоба, при цьому залишатися "спокійними" і "впевнено натискати на курок". Якщо зброї чи набоїв немає, окупантам пропонують використати гранату.

Така політика російських командирів демонструє повний моральний занепад і безпорадність окупаційної армії. Армія, яку раніше називали "великою", тепер несе звання "армії суїцидників" у прямому сенсі.

Альтернатива для російських солдатів

Українська розвідка нагадує про державний проект "Хочу жить", який гарантує гуманне поводження для російських військових, що добровільно здаються в полон.

Україна дотримується норм Женевських конвенцій і закликає російських солдатів обирати життя, а не злочинну службу на боці путінського режиму.